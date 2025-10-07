‘El dolor se aprende’, documental sobre el dolor crónico, se visiona en el Campus de Ponferrada

Publicado por Guillermo Mieres Ponferrada Creado: Actualizado:

El próximo 9 de octubre, a las 18:30, se visionará en el Salón de actos del Campus de Ponferrada, sito en la sexta planta del Edificio C, en el número 15 de la Avenida Astorga de la capital berciana, el documental científico El dolor se aprende. La entrada es libre hasta completar aforo.

Este documental trata sobre el dolor crónico, un problema común en España, con un 20% de la población afectada. Ofrece esperanza mediante difusión de conocimiento y ciencia optimista, buscando transformar vidas y creencias de quienes lo sufren. Tiene una hora de duración. Recoge la experiencia de pacientes con migraña y fibromialgia, en una intervención pionera en el mundo, con excelentes resultados y sin efectos secundarios.

La proyección corre a cargo del Cinefórum del campus ponferradino y aparte del visionado contará con una mesa redonda. El moderador será Óscar Luis Gómez Ferrero, delegado provincial del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Castilla y León (CpfCyL). Intervendrán tres ponentes: Óscar Rodríguez Nogueira, Profesor del área de Fisioterapia del Campus de Ponferrada, de la Universidad de León; Luis Gabaldón Álvarez, fisioterapeuta experto en ejercicio terapéutico; y Víctor Fernández Peña, fisioterapeuta experto en estrategias de afrontamiento activo del dolor persistente. Los dos últimos son miembros de la unidad de afrontamiento activo del dolor en el Centro de Salud Ponferrada IV.