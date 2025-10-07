Tres heridos leves en una colisión entre dos turismos en la A-6 en Torre del Bierzo

Archivo - Foto de archivo de una ambulancia del Sacyl.112 - Archivo

Tres hombres de unos 50 años han resultado heridos leves este martes en una colisión por alcance entre dos turismos registrada pasadas las 14 horas de este martes en el kilómetro 362 de la autovía A-6, a la altura del municipio leonés de Torre del Bierzo.

Hasta el lugar del accidente se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico de León y personal sanitario de Emergencias Sanitarias–Sacyl, que atendieron a los ocupantes de los vehículos.

Por el momento, se desconoce el alcance exacto de las lesiones sufridas por los tres heridos, han informado fuentes del servicio Emergencias 1-1-2 Castilla y León.