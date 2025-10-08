Vinos de la DO Bierzo aumentan uva vendimiada en dos millones de kilos

Publicado por Guillermo Mieres Ponferrada Creado: Actualizado:

La vendimia de las uvas certificadas con las que se producirán los vinos con Denominación de Origen Bierzo de la añada 2025 (con 74 bodegas y 1.100 viticultores inscritos) ha terminado, tras comenzar el 17 de agosto. Son la excepción unas pocas parcelas del Bierzo Alto, donde se están dando los últimos coletazos. En cualquier caso, el grueso está ya guardado y las cuentas mejoran al año pasado, gracias a que se ha evitado el granizo y su posterior mildiu.

En total se han recogido 10.670.000 kilos de uva, lo que implica algo más de dos millones que hace un año. El miedo que pudieron provocar los incendios del verano respecto a la calidad de la uva ha quedado finalmente disipado, tras un pormenorizado estudio llevado a cabo por la Estación Enológica de Castilla y León. «El smoke taint (un concepto anglosajón que se podría traducir como humo tánico) no ha mostrado porcentajes relevantes que puedan afectar al sabor de las uvas», asevera con rotundidad Adelino Pérez, presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Bierzo.

Las uvas de la variedad mencia siguen siendo las reinas del Bierzo, con 5.750.000 kilos recogidos, es decir, algo más de la mitad del total, con un precio medio de entre 0,60 y 1 euro el kilo. La variedad godello, muy castigada por el granizo en 2024, logra una de sus mejores añadas, con 3.795.000 de kilos recogidos y con un precio medio de entre 1,60 y 1,80 euros el kilo. Adelino Pérez asegura que «la calidad de la uva es muy buena, pese a que la falta de lluvias provocó un menor tamaño, esto también dilató un poco la recogida. Esperamos ventas por encima de 2024».

El resto de uva blanca de la denominación ha obtenido unos 800.000 kilos, mientras que la garnacha tintorera, la merenzao y la estaladiña son solo un ínfimo porcentaje del total. Ahora también llega el momento de promocionar los vinos de la región, cosa que se hará aprovechando las Jornadas Gastronómicas y Ponfevin, que se realiza los próximos 10 y 11 de octubre en el Bulevar de la Rosaleda y que contará con 21 bodegas. Ya para comienzos de 2026, la DO Bierzo acudirá a varias de las ferias más relevantes del continente, como la de Barcelona, la de París o las alemanas.