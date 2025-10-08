Ponferrada acometerá ocho proyectos con las millonarias ayudas concedidas este mes

Presentación de Ponferrada Inspira en el Salón de Plenos del Ayuntamiento con Alonso, Morala y Coca.l. de la mata

Ponferrada

Innovación, sostenibilidad, patrimonio, inclusión, resilencia y accesibilidad son los principios de Ponferrada Inspira, el Plan Integral para el Desarrollo Urbano Sostenible. Un «ambicioso» proyecto que ha obtenido una financiación provisional de 6,85 millones de euros por parte del Ministerio de Hacienda.

No obstante, la cuantía total del plan asciende a 11,4 millones, por lo que el Ayuntamiento buscará financiación para completarlo. «Se va a trabajar en la financiación, toca distintas áreas muy importantes para Ponferrada y que son demandas históricas», puntualizó el alcalde Marco Morala.

Serán ocho actuaciones, precisó el regidor ponferradino, quien destacó que tiene como fin impulsar la sostenibilidad urbana y la eficiencia energética, dinamizar el turismo histórico y natural, fomentar la inclusión social y el acceso a la vivienda y generar un impacto económico positivo y fortalecer el tejido industrial local.

Lidia Coca, concejala de Fomento, presentó los detalles PM1 que se compone de cuatro líneas de actuación. La primera contempla la creación de comunidades energéticas mediante la instalación de paneles solares en el colegio La Borreca y el pabellón Antonio Vecino.

En segundo lugar, se abordará la mejora del transporte urbano, incorporando un autobús eléctrico, sistemas digitales de pago y herramientas de Inteligencia Artificial para optimizar recorridos.

El tercer bloque está dedicado a la vivienda social. Así, se rehabilitarán 16 pisos en las antiguas casas de maestros de Navaliegos y Flores del Sil.

En este aspecto, Coca recordó que «ya están en marcha tres viviendas en las antiguas escuelas de Navaliegos, y el proyecto incluye otras 16 en el edificio de maestros de Flores del Sil, actualmente en ruinas».

Asimismo, el Ayuntamiento ha abierto un registro para identificar a los jóvenes interesados en acceder a una de estas viviendas, en colaboración con la Junta de Castilla y León.

La cuarta actuación se centrará en la recuperación del antiguo colegio de Flores del Sil, que se transformará en el nuevo centro de día El Camino, destinado a mayores y personas dependientes, en colaboración con la asociación Alfaem de Salud Mental.

Por su parte, el teniente de alcalde y concejal de Medio Rural, Patrimonio y Turismo, Iván Alonso, expuso las líneas del segundo proyecto motor, también dividido en cuatro ejes.

El primer eje se enfoca en la formación de profesionales del turismo. De este modo, un total de 450 personas recibirán capacitación en marketing digital, Big Data, Inteligencia Artificial y realidad aumentada, con el objetivo de elevar la calidad del sector.

A esto se le añade, la segunda línea contempla la creación de itinerarios naturales y escénicos a lo largo de los ríos Sil y Boeza, fomentando el ecoturismo.

Uno de los puntos claves de Ponferrada Inspira es la cubrición del Canal de Cornatel. «Cubrir esos 8.000 metros cuadrados permitirá recuperar una zona degradada y convertirla en un espacio peatonal y ajardinado que mejore la entrada al casco antiguo», afirmó Alonso.

Finalmente, se prevé la modernización del Castillo de los Templarios y la actualización tecnológica de la señalización del Camino de Santiago, incorporando pantallas y plataformas interactivas para los peregrinos.

Las actuaciones deberán completarse antes de 2029. Durante este periodo, el Ayuntamiento buscará fórmulas de financiación para aportar los más de cuatro millones de euros que le corresponden. Según explicó el alcalde, se podrán incluir obras realizadas desde 2021.

«Nosotros nos dedicamos más a trabajar que a estar en las redes sociales y es así como se consiguen fondos y proyectos», remarcó Marco Morala y lanzó además un mensaje de «tranquilidad» porque se va a trabajar en la financiación para todos esos proyectos puedan acometerse. De este modo, no descartó alianzas con empresas como Endesa para reforzar la financiación y ejecución de las obras. Finalmente, el alcalde quiso agradecer al Gobierno de España la inversión recibida. «Hay que reconocerlo cuando corresponde, y en este caso, es justo».