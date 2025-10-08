El Castillo de Ponferrada acoge la recreación de la revuelta de los Irmandiños

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

El Castillo de los Templarios de Ponferrada volverá a transformarse en un enclave histórico los días 11 y 12 de octubre, con motivo de la séptima edición de la recreación de las Revueltas Irmandiñas. La iniciativa, promovida por la Concejalía de Turismo y Patrimonio junto a la asociación Caballeros de Ulver, invita tanto a habitantes como a visitantes a revivir un fragmento del pasado en el mismo escenario donde ocurrieron los hechos hace más de quinientos años. Para el concejal Iván Alonso, se trata de «una de las citas históricas más consolidadas de Ponferrada y del noroeste peninsular». Además, adelantó que este año se pretende dar a conocer la recreación fuera de la comarca, con acciones promocionales en Madrid. En esta ocasión participarán medio centenar de figurantes, y el punto principal será la gran batalla del sábado 11, a partir de las seis de la tarde.

Durante todo el fin de semana, el público podrá adentrarse en la atmósfera medieval con campamentos abiertos, demostraciones de oficios y armas, representaciones de vida cortesana y patrullas por el casco antiguo. El asalto al castillo rememorará la resistencia templaria frente al avance irmandiño. El domingo 12 continuará la programación con exhibiciones de tiro con arco, torneos de liza y entrega de trofeos, mientras el campamento permanecerá abierto durante el horario de visita del castillo.La actividad revive un episodio crucial. En el año de 1467, en el marco de las hostilidades entre Enrique IV y Alfonso XII por la sucesión de Castilla, Enrique firma un documento en el que permite la creación de la Santa Irmandade do Regno de Galicia y la destrucción de los castillos de la nobleza.