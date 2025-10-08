El primer ministro de Cabo Verde entra en la mina de la Fundación Cultura Minera

Publicado por M. A. Cebrones Torre Del Bierzo Creado: Actualizado:

La visita del primer ministro de la república de Cabo Verde, José Ulisses Correia, dejó de lado las relaciones políticas para realizar una visita más emotiva a las instalaciones de la Fundación Cultura Minera en Torre del Bierzo. Una visita que consideró imprescindible porque la minería fue el efecto llamada para los súbditos Caboverdianos, y Torre del Bierzo fue la primera localidad en acoger a uno de estos inmigrantes. La perfecta integración de los caboverdianos en el Bierzo y la excelente acogida que les ha ofrecido la comarca serán la base de un documental especial encargado desde el gobierno caboverdiano porque, aseguró Correira «hay que mostrar cómo deben ser las cosas bien hechas». Correira recordó que muchos Caboverdianos en su momento se vieron obligados e emigrar y encontraron «buenas cosas» en la acogida, respuesta y aprecio recibidos, y por ello el documental se centrará en la Historia que recoge la FCM e incluirá referencias a las localidades de Ponferrada y Bembibre también visitadas el pasado lunes. La conexión entre ambos se reforzará con la exposición especial de piezas y documentación de la FCM en Cabo Verde, una posibilidad que ya está en estudio y se negociará a través de las embajadas de Asuntos Exteriores.

Correira se manifestó así mismo satisfecho de la doble identidad de los denominados Cabobercianos y el presidente de la Fundación Cultura Minera, Manuel lamelas Viloria, por su parte tras señalar el listón alto que han dejado los caboverdianos en el Bierzo ofreció la Fundación Cultura Minera como la «Segunda Casa de Caboverde», un acuerdo que aceptó el primer ministro haciéndolo constar en la rúbrica del libro de visitas, y obsequió al primer ministro con una pieza de diseño especial que incluye los cuatro minerales destacados del Bierzo, carbón, hierro y oro sobre un soporte de pizarra. Tras la estancia del primer ministro de Cabo Verde también en Ponferrada se pondrán enmarcha una serie de gestiones encaminadas a desarrollar actos de colaboración institucional comoun hermanamiento también con Ponferrada.