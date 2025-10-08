El sector de la pizarra se vuelca en ayudar a los damnificados por los incendios

Publicado por Guillermo Mieres Ponferrada Creado: Actualizado:

El Clúster da Pizarra de Galicia y la Federación Nacional de la Pizarra determinaron sendas medidas para que los damnificados por los incendios que asolaron las comarcas limítrofes de Valdeorras (en Galicia) y El Bierzo (en León), el pasado mes de agosto, puedan beneficiarse de un 40% de descuento en el precio de la pizarra que adquieran para la reconstrucción de sus casas.

Los respectivos acuerdos se adoptaron por unanimidad de los miembros de ambas juntas directivas, en las dependencias del Clúster. Serán las oficinas de los diferentes ayuntamientos afectados quienes comunicarán al Clúster o a la Federación que la vivienda que se pretende reconstruir ha sido afectada por los citados incendios, ya que para ser beneficiario de las ayudas, cada propietario deberá presentar a la Xunta de Galicia o a la Junta de Castilla y León, según corresponda, un proyecto para la reconstrucción de su vivienda.

“Desde el Clúster no somos ajenos a lo que ha ocurrido con los incendios, y eso pasa por ayudar a que la gente pueda reconstruir sus viviendas”. Así lo argumentó Eliseo López, presidente de ambos entes, a la salida de la reunión. También recordó que muchas de las empresas que forman parte del Clúster se implicaron desde el principio, “participando en la extinción de los fuegos, aportando maquinaria y efectivos, porque nos sentimos obligados a contribuir”. Hubo incluso una, la empresa Compex Pizarras, ubicada en el municipio de Oencia, que permitió a los helicópteros captar agua de sus depósitos, lo que fue decisivo para salvar de las llamas al pueblo de Gestoso.