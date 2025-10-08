Ponferrada cierra la campaña de control de vigilancia de viviendas con más de 1.500 visitas

Publicado por Eva Friera Aller Creado: Actualizado:

“Ponferrada es una ciudad segura y tranquila”, así lo definió el concejal de Seguridad Ciudadana, Carlos Cortina, durante la presentación del balance de los meses de julio y agosto. Y es que la Policía Municipal de Ponferrada cierra la vigilancia de viviendas con más de 1.500 visitas policiales y sin ningún incidente. De hecho, se realiza una media de al menos dos visitas diarias con comprobación de puertas y ventanas a más de una treintena de casas. Cortina animó a que la gente, en sucesivos años, se apunte a este servicio.

Cortina también detalló los resultados de la campaña de vigilancia y seguridad de los VMP (Vehículos de Movilidad Personal), conocidos popularmente como patinetes, con el objetivo de “conseguir que la convivencia con el resto de los ciudadanos sea la correcta”. De los 32 controlados, se interpusieron cuatro denuncias: dos por circular en zona peatonal, otra por el uso del teléfono móvil y una última por falta de documentación. Se registró además un juicio rápido contra una persona que conducía un patinete cuyas características lo catalogan como ciclomotor, para lo que es necesario permiso de circulación, y que fue condenado a una multa de 1.500 euros.

En el balance de seguridad de julio y agosto de la Policía Municipal de Ponferrada destaca, además, un total de 16 detenidos por diversos asuntos como reclamación judicial, lesiones o amenazas, violencia de género, daños y quebrantamiento de orden de alejamiento. Para el intendente jefe de la Policía Municipal, Arturo Pereira, preocupan las situaciones de violencia de género que no se denuncian y “que no son posibles de averiguar”.

Asimismo, se identificaron 117 personas y se tramitaron unas 58 denuncias por el desbroce de fincas con maleza. Por ello, el edil de Seguridad Ciudadana abogó por intensificar la campaña de limpieza y desbroce de fincas para evitar incendios. Además, desde la Junta de Castilla y León se trabaja en la normativa sobre este aspecto.

En lo que se refiere al consumo de alcohol en la vía pública, se han saldado unas siete denuncias. A juicio de Arturo Pereira, se ha detectado un “decremento del consumo público de alcohol” entre los adolescentes.

Ponferrada concluye el verano con 198 accidentes de tráfico sin heridos. A esto se le añade cinco se que saldaron con heridos y uno con una persona fallecida.

Por otra parte, Pereira quiso dejar claro que en Ponferrada no hay problemas de convivencia con los inmigrantes, quienes están plenamente integrados. De hecho, en la ciudad conviven 83 comunidades, incluida la local, porque “Ponferrada siempre ha sido una ciudad de acogida”.

Finalmente, Carlos Cortina ensalzó la labor de la Policía Municipal en los desalojos y realojos ocasionados por los incendios del mes de agosto que afectaron al municipio.