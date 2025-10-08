Cortos diversos y eclécticos compiten en el Festival de Cine

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El Festival Internacional de Cine de Ponferrada continúa con las proyecciones de las secciones oficiales a concurso de su 23º edición y el jueves, 9 de octubre, en la Biblioteca Municipal Valentín García Yebra a las 19:00, se incluirán seis cortometrajes finalistas de la sección oficial Miradas en corto. Concurso Internacional de Cortometrajes, con el segundo programa dirigido a producciones de nacionalidad extranjera.

La relación de cortometrajes es la siguiente: Una torreta en llamas de Humberto Flores Jáuregui (México), Pietra de Cynthia Levitan (Portugal, España y Polonia), Loc Sub Soare (Place Under The Sun) de Vlad Bolgarin (Moldavia), Onde As Flores Crescem de Fabrício De Lima (Brasil), Padre de Michele Gallone (Italia) y Como pez en el agua de Irene Freixas (Argentina).

Se sigue con las narrativas y contenidos temáticos abiertos, buscando diversidad y heterogeneidad. Hay historias que reflejan desde los conflictos bélicos, a la identidad de género y la comprensión, la precariedad laboral y las desigualdades sociales, el intimismo familiar y cotidiano, las emociones en venta en un futuro cercano o el humor y las relaciones de pareja.