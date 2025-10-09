Marcha Solidaria en Ponferrada el domingo 19

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La décimo novena edición de la Marcha Solidaria de Ponferrada se celebrará el domingo 19 de octubre, a partir de las diez y media de la mañana, en la Plaza del Ayuntamiento. El recorrido total será de 11 kilómetros, y la recaudación de la carrera se destinará a un proyecto de la Asociación Cooperación Bierzo Sur. La concejala de Interculturalidad, Diversidad y Solidaridad, Ivelisse Martínez, presentó ayer la popular carrera, cuyas inscripciones, con un precio de 10 euros, ya están disponibles. La recogida de dorsales podrá realizarse hasta el sábado 18 en la carpa instalada en la Plaza del Ayuntamiento.