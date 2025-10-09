Arrancan las Jornadas Gastronómicas del Bierzo

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La restauradora Fina Gómez fue la encargada de inaugurar la 41.ª edición de las Jornadas Gastronómicas del Bierzo, organizadas por el Consejo Comarcal. El evento comenzó ayer y se extenderá hasta el 8 de diciembre, con la participación de 24 restaurantes de la comarca. En la pasada edición se superaron los 25.000 comensales. Los precios de este año parten de un mínimo de 22 euros por menú, con libertad de carta, aunque deben incluir productos alimenticios del Bierzo.