Ponferrada acogerá un foro sobre emergencia climática

El próximo lunes y martes tendrá lugar en Ponferrada un plenario sobre la propuesta gubernamental de un pacto de estado frente a la emergencia climática. Está previsto que acuda la ministra Sara Aagensen, que lleva la cartera de Transición Ecológica y Reto Demográfico. La Convención del Pacto de Estado climático anunciada para los días 13 y 14 de octubre en Ponferrada servirá de espacio de «participación» de forma «colectiva» de los interesados de todos los sectores para hacer aportaciones a la propuesta contra la emergencia del Gobierno, que acudirá a la cita «con mucho ánimo de consenso». Los contenidos a tratar en la convención, a la que asistirá una alta representación del Gobierno, serán «pertinentes» a los desafíos climáticos, especialmente evidentes este año en España con distintas catástrofes naturales; «hay mucho ánimo de consenso", según han informado hoy fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica. El objetivo es incorporar aportaciones de los trabajos de la Comisión de Transición Ecológica en el Congreso, de grupos parlamentarios, expertos, ecologistas, sociedad civil y de todo lo que se extraiga del acto en Ponferrada. El mes de noviembre será de mucho trabajo para seguir hablando con los partidos; «no hay contenidos para crear barreras» en el borrador propuesto. El objetivo es que el proceso sea algo «muy abierto", con aportaciones de todos para remitir finalmente los trabajos al Congreso. El martes está prevista la presentación en la convención de un informe que evidencia que los escenarios climáticos mas extremos ya se están materializando en España y por tanto eso cambia la evaluación del riesgo. "Los impactos más extremos que preveíamos están sucediendo ya en España", según las fuentes ministeriales. También habrá una mesa sobre desinformación. "Estamos recibiendo ya contribuciones por escrito» al borrador del Gobierno; «tenemos unas 150» aunque probablemente la mayor parte llegará el último día, como suele ser habitual en estos procesos de consulta; el plazo se cierra el 15 de octubre. Por otra parte, se han ido produciendo reuniones interministeriales y con la sociedad civil en su conjunto; desde la vicepresidencia tercera ha habido reuniones con ecologistas, científicos, agentes sociales, organizaciones agrarias. El objetivo es consolidar un espacio de participación, de intercambio de ideas, poder hablar unos con otros» para consolidar la propuesta de pacto climático de «una manera más colectiva». El programa de la convención se estructura en tres plenarios; tienen que ver con las políticas forestales, las políticas hídricas, la reacción de las administraciones ante emergencias o la financiación. Por otro lado, habrá mesas con diferentes agentes de la sociedad civil.