El dirigente nacional de CC OO pide en Ponferrada inversión pública para reflotar el Bierzo

El secretario general de Comisiones Obreras (CC OO), Unai Sordo, estuvo este jueves en Ponferrada presidiendo la asamblea de delegados sindicales y en este encuentro, el dirigente sindical apostó por aplicar políticas públicas para no dejar atrás comarcas como la del Bierzo que han sufrido un importante retroceso económico con el cierre de las minas y la fata de planes de reindustrialización. "España tiene comarcas que han sufrido desindustrialización y en una España que no se pude quedar atrás en el motor de desarrollo y la oportunidad que tiene el país de alcanzar el pleno empleo. Y España no puede centrarse en las políticas para Madrid, Cataluña, Euskadi y los grandes núcleos y nuestro país, al calor de la transición energética y ante la posibilidad que a través de la energía renovable reindustrialicemos el país y se alcance en los próximos 5 años el pleno empleo, no puede dejar atrás a estos territorios", dijo Sordo.

Por eso, para ello considera el líder de CC OO que es "fundamental aplicar en primer lugar políticas de previsión industrial. Los recursos europeos, los recursos públicos tienen que ponerse para activar la economía, pero también para condicionar las inversiones de las empresas. Y hay que hacerlo con la perspectiva de reequilibrio territorial".

Unai Sordo dijo que el Pacto de Estado contra el cambio climático tiene que llevar un anexo "que diga que tiene que ser un pacto pro el reequilibrio territorial". Resaltó que las grandes catástrofes que tiene que ver con la crisis climática (en alusión de los incendios forestales) tiene que ver con el abandono que tiene una parte de España, como es el caso del Bierzo. "Vamos a insistir muchísimo en replantear la política forestal en España y en impulsar actividad económica en estos territorios, en favorecer unos servicios públicos de calidad y hay que asentar población al territorio y en este punto de vista hace falta un gran pacto por el reequilibrio territorial", manifestó el secretario general de CC OO, quien dijo que las transiciones justas sólo lo serán si hay inversiones alternativas allí donde desaparecieron sectores como el del carbón y las energías térmicas".

Sordo dijo que en el caso del Bierzo se han hecho actuaciones, pero estima que "hay que hacer más cosas" y en este sentido aludió a la transición digital como "posibilidad de trabajar en remoto" como posibilidad de nuevo asentamiento poblacional. "Para eso tiene que haber políticas públicas, infraestructura y un entorno de empresas y hay que apostar por una nueva gestión agraria, por las masas forestales y por la contratación indefinida durante todo el año de bomberos y agentes forestales y que, con una política de vivienda con precios asequibles", incidió Sordo.

El dirigente sindical también se refirió al anuncio de la ministra de Trabajo por la ampliación de los permisos laborales por fallecimiento de un familia. Unai Sordo lo valoró "como un buen anuncio", dado que estimaba que España estaba a la cola en esta cuestión.