La Asociación de Amigos del Camino de Santiago en el Bierzo organiza una caminata

La Asociación de Amigos del Camino de Santiago en el Bierzo organiza para el próximo 19 de octubre una marcha guiada desde la Cruz de Ferro a Ponferrada como parte de la programación con motivo de la conmemoración del 25 aniversario del albergue San Nicolás de Flüe de la capital berciana. ´

Habrá traslados en autobús, vehículo de apoyo y paradas informativas en las localidades de El Acebo, Molinaseca y Ponferrada, según apuntó el colectivo, quien añadió que se trata de una actividad abierta al público y que busca redescubrir el Camino de Santiago en la provincia de León y está abierta a asociaciones, peregrinos y vecinos interesados.

Previamente, los días 17 y 18 de octubre, se celebrará en Astorga un curso de iniciación para hospitaleros voluntarios, dirigido a quienes deseen colaborar en los albergues del Camino. Los participantes podrán alojarse gratuitamente en el albergue de peregrinos y apuntarse a la caminata con precio reducido.