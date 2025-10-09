El Hospital del Bierzo acoge un taller de RCP básica para familiares de enfermos cardiovasculares

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

Con motivo del Día de concienciación ante la parada cardíaca, que se celebrará el próximo 16 de octubre, el Servicio de Cardiología de la Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo (Gasbi) impartió hoy un taller de formación de Reanimación Cardiopulmonar básica para familiares de enfermos cardiovasculares y personal sanitario.

El programa se llevó a cabo en el Hospital El Bierzo en dos ciclos, el primero en la entrada principal del centro y el segundo en la sala de espera de familiares de Cardiología. El taller consistió en una breve información clínica para que los asistentes entendieran la importancia de conocer y efectuar las técnicas de RCP básicas. Después de resolver las dudas, se dio comienzo a la parte práctica con un muñeco de simulación y el desfibrilador semiautomático (Desa), un dispositivo portátil que administra descargas eléctricas para tratar la parada cardiorrespiratoria y que suele estar disponible en gran parte de los lugares públicos como centros comerciales o pabellones deportivos.

El objetivo de esta iniciativa es difundir los pasos a seguir en caso de parada cardiaca con motivo del día mundial de esta patología, que se celebra el 16 de octubre bajo el lema ‘Todos los ciudadanos del mundo pueden salvar una vida’. Cerca de un centenar de personas se beneficiaron de este taller que aumenta la supervivencia de los pacientes que sufren parada cardiaca, que en España se cifran en 25.000 al año.