El Consejo Agrario revisa en Congosto las medidas de la Junta para zonas dañadas por el fuego

El Consejo Agrario de León se reunió el 9 de octubre en el Ayuntamiento de Congosto, y presidido por el delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, ha tratado las diferentes medidas puestas en marcha por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural para la recuperación de las zonas afectadas por los incendios.

La primera de ellas es la subvención directa de 5.500 euros a los agricultores y ganaderos profesionales titulares de explotaciones agrarias dañadas y ubicadas en los municipios afectados por los incendios forestales en el verano de 2025. «En total ha sido un total de 637 beneficiarios en Castilla y León y el plazo de presentación de la declaración responsable finaliza el día 15 de octubre», ha recordado Diego.

Otra medida ha sido destinada para la reconstrucción, restauración o rehabilitación de instalaciones agrícolas, ganaderas o apícolas. Engloba naves o apriscos, refugios ganaderos, invernaderos, balsas, comederos, abrevaderos, mangas de manejo, pasos canadienses, placas solares, etc. y su plazo de presentación de la declaración responsable finaliza el 31 de octubre.

El delegado también ha desgradado la ayuda a reposición de cercados o vallados ganaderos y perimetrales dañados. El plazo para presentar la declaración responsable finaliza el 15 de octubre y la ayuda máxima por beneficiario será de 5.000 euros. Por otra parte, ya ha finalizado en septiembre la medida que garantiza el suministro de alimentos y agua a las granjas y colmenares afectadas por los incendios.

«El suministro de alimentos y agua se sustituye a partir del 1 de octubre por una ayuda a los ganaderos calculada en base a las hectáreas de pastos quemados y se modulará en función de la carga ganadera de la explotación», ha explicado el delegado. Desde el 1 de octubre, en la web de la Junta está disponible un formulario para que los municipios afectados por los incendios puedan solicitar la construcción de balsas para abastecimiento de agua al ganado. El plazo para solicitudes acaba el 31 de octubre. Además, se facilitará que, una vez regenerado el pasto, se permita su aprovechamiento de forma inmediata, manteniendo la admisibilidad de estas superficies a efectos de las ayudas PAC de los años 2026 y siguientes.