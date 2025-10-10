Ponfevin abre hoy con la participación de 21 bodegas

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

El bulevar de La Rosaleda, en Ponferrada, acoge hoy viernes y mañana sábado, 11 de octubre, la Feria Ponfevin 2025, un evento que celebra el fin de la vendimia con actividades que unen vino, cultura y turismo. Este encuentro, que estrena ubicación, contará con música en directo, catas, talleres y degustaciones en las que participarán 21 bodegas.

El objetivo de la feria es dar a conocer y promocionar la cultura del vino, especialmente los vinos con Denominación de Origen Bierzo. Además, se considera que este evento puede atraer a visitantes de fuera del territorio y convertirse en una herramienta de promoción de los recursos turísticos de la comarca. Desde la Concejalía de Turismo se impulsa esta feria, que pretende ser un referente turístico para Ponferrada y el resto de la comarca. Asimismo, servirá para dar a conocer a los visitantes las nuevas bodegas y todo lo que ofrecen.

La apertura de Ponfevin está prevista para las 18.30 horas de hoy viernes 10 de octubre, con la actuación del grupo de música tradicional Alegría Berciana. La programación incluye conciertos en directo, espacios gastronómicos y, como propuesta destacada, el concurso de pisada de uva, que se celebrará el sábado a las 19.00 horas.

También habrá actividades paralelas, como un curso de iniciación a la cata de vinos del Bierzo, impartido por la DO Bierzo, el sábado a las 12.00 horas en la primera planta del Mercado de Abastos (zona de gastrobares).

El horario de la feria será el siguiente: viernes 10, de 18.30 a 23.30 horas; y sábado 11, de 12.30 a 15.30 horas y de 19.00 a 00.00 horas.

Ponfevin cerrará sus puertas el sábado con la música de la charanga de jazz y blues Os Bregadiers. La feria está organizada por el Ayuntamiento de Ponferrada, Bierzo Etnoturismo y la DO Bierzo.