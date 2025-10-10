Medicina y mil alumnos abren el curso en el Bierzo

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

El Campus de Ponferrada abrió ayer sus puertas para casi 1.000 alumnos, con un incremento de la demanda en Enfermería y la implantación del Grado de Medicina en el Bierzo sobre la mesa. «Tenemos una apuesta por este campus, no le hemos dado la espalda. Casi 1.000 estudiantes cursan aquí sus estudios y consumen, lo que se traduce en un impacto económico en Ponferrada y en la comarca», apuntó la rectora de la Universidad de León, Nuria González.

La máxima representante de la institución académica quiso puntualizar, sobre la implantación del Grado de Medicina, que se había elaborado una «memoria exhaustiva» de forma conjunta con la Junta de Castilla y León, a través de las consejerías de Educación y de Sanidad. «El cómo y el dónde ha sido una decisión consensuada con la Junta y las consejerías. Yo no estoy aquí para hacer política, estoy para dirigir la Universidad», manifestó la rectora.

«Mi aspiración como alcalde de Ponferrada es aspirar a lo máximo en el campus y para la ciudad», aseguró Marco Morala tras las declaraciones de la rectora de la Universidad de León, Nuria González. El regidor remarcó que el Bierzo aspira a la máxima consolidación de grados y al mayor número de estudiantes posible, y que Medicina se imparta desde el primer curso. No obstante, indicó que «pueden existir dificultades, pero hay que trabajar en común y tender puentes para conseguirlo a la mayor brevedad posible». De este modo, recordó que existen otras enseñanzas que se imparten de forma compartida, como el caso de Enfermería. «Es una voluntad única y exclusiva de este equipo rectoral y de esta rectora que así sea; no cabe echar balones fuera ni acudir a ese viejo comodín de la Junta», precisó. También recordó al exrector Juan Francisco García Marín, quien «veía perfectamente posible que los seis grados se impartieran en Ponferrada y Vegazana al mismo tiempo».

Por ello, el regidor pidió reflexión y ofreció «puentes y colaboración» para que este campus, especializado en Ciencias de la Salud, pueda «acoger el Grado de Medicina en su integridad». «Ponferrada no puede renunciar a ello; existe un consenso absoluto a la hora de demandarlo», afirmó.

De la misma forma se pronunció el secretario general de Coalición por el Bierzo, Iván Alonso, quien explicó que el campus berciano «no llega a 800 alumnos» y que «algo falla en la planificación» de la ULE. La formación bercianista ha reunido 10.000 firmas para reclamar a la Universidad de León que los futuros estudios del Grado de Medicina se implanten en el Campus del Bierzo también desde el primer curso, y continuará recogiéndolas. «Viene a apuntalar la petición unánime de que en el Bierzo se debe iniciar, desde el primer año, el Grado de Medicina en Ponferrada», remarcó.

Para Alonso no existe problema de financiación para la puesta en marcha de esta formación en los dos campus de la provincia, y manifestó su incredulidad ante la posibilidad de que el cuarto curso de Medicina arranque en la comarca. «Vamos a seguir peleando y no pensamos renunciar a un derecho», enfatizó. El dirigente añadió, además, que la Junta solo puede aportar la financiación, pero «no puede intervenir en ningún tipo de organización interna de la propia Universidad». «Le quiero decir a esta señora, que ahora está tan de moda hablar de política o no política, que nosotros sí venimos a hacer política: a defender los intereses del Bierzo y de nuestra tierra», concluyó.

Por otra parte, el presidente del Consejo Comarcal, Olegario Ramón, considera que, si Medicina empieza en el Bierzo, debe hacerlo con garantías de contar con suficientes profesores bien formados, ya que de lo contrario «estaríamos haciendo un daño al campus».

La rectora remarcó las acciones más recientes en el campus berciano, como la apertura del Colegio Mayor La Tebaida y la reforma del Grado en Geotecnologías y Topografía. A ello se suma la alta demanda del Grado en Enfermería, que este año ha superado en más de 25 matrículas las plazas ofertadas, lo que empuja al equipo rectoral a estudiar la modificación de la memoria académica para ampliar la oferta. Además, se ha abierto el aulario y se celebrará una Semana Tecnológica para promover la innovación y el talento digital, y las I Jornadas Nacionales de Campus Periféricos, que situarán a Ponferrada como referente en la reflexión sobre los retos.