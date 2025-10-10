Ponferrada abre el escaparate del mundo del vino con la feria Ponfevin

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Ponferrada abría este viernes por la tarde el nuevo escaparate del mundo del vino con la feria Ponfevin. Un evento expositivo y de venta en el bulevar del barrio de la Rosaleda, en el que están presentes un total de 21 bodegas y que se prolongará durante toda la jornada de este sábado 11 de octubre.

El alcalde Marco Morala, con concejal de Turismo, Iván Alonso, el de Comercio, David Pacios y otros ediles eran los responsables de la puesta en marcha oficial de la feria, en la que están presentes Bodega del Abad, Bodegas y Viñedos Ventua, Heredad Morán, Bodega Don Pedrones, 13 Viñas, Bodega la Potra, Aurelio Feo, Valdecontina, Vinos Cariñosos, Valle del Recunco, Vinos del Bierzo Sociedad Cooperativa Vinos Guerra, Viñedos Gancedo, Estévez Bodegas, Bodega Botín de Bruja, Dominio de Anza, Luzdivina Amigo, Bodegas y Viñedos Anselmo Álvarez, Héctor Santín —Andrea Muffato, PittacumCepall y Bodegas Godelia.

Tras el corte de la cinta inaugural el presidente de la DO Bierzo, Adelino Pérez, agradecía al Ayuntamiento el trabajo por dar visibilidad a estas bodegas, su acercamiento al mundo rural y como una oportunidad de la población para conocerlas. El responsable del consejo regulador destacaba que la feria Ponfevin se encuentra con esta edición ya plenamente consolidada, con la participación de nuevas bodegas.

En esta línea el alcalde de Ponferrada, Marco Morala, destacaba que este año hay un incremento de bodegas participantes y ponía el acento en el hecho de que se lleve la feria a otros barrios de la ciudad, como es en este caso el de la Rosaleda, una iniciativa del área de Comercio que calificaba como un éxito. El mandatario municipal señalaba que se trata ya de «un éxito consolidado», con un amplio programa de actividades. Es por ello por lo que cursaba una invitación pública a la población para acercarse a conocer los diferentes vinos y bodegas que trabajan en el Bierzo y que, como es el caso de la última vendima, ha consechado buenos resultados en cuanto a cantidad y calidad.