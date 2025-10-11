El fuego de Médulas del verano afectó al 70%, según el CSIC

El consejero Santonja, en el centro, y el alcalde de Carucedo, a la izquierda.Ana F. Barredo

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León, Gonzalo Santonja, aseguró ayer que el incendio forestal del pasado verano en Las Médulas afectó a casi el 70% del paraje y tuvo una «afectación severa» en un 12,5% de esta zona declarada Patrimonio de la Humanidad. Así se recoge en los primeros datos del informe que está redactando el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

«Las cosas están funcionando bien; las entidades y los distintos agentes implicados estamos trabajando de forma coordinada y se está dando respuesta a la situación», precisó Santonja, quien recordó la dotación económica de 716.600 euros destinada al Ayuntamiento de Borrenes para financiar la restauración de los accesos y el entorno del Mirador de Orellán, así como la recuperación de la edificación de acceso a la galería subterránea.

El consejero también remarcó la apuesta de la Junta de Castilla y León por la recuperación de este paraje de la comarca berciana.

«Cualquier implicación que tiene la Junta es un proyecto que se apoya en cuatro días prácticamente, y es una instrucción del presidente», matizó. Al término de la reunión del Equipo Técnico Interdisciplinar de Recuperación de Las Médulas, celebrada en la Casa del Parque de Carucedo, Santonja resumió que existen diez grupos de trabajo con unas 70 personas, «y si a esto hubiese que ponerle una valoración, estaría por encima de los 180.000 euros».

El consejero quiso además resaltar la implicación tanto del Consejo Comarcal del Bierzo como de la Diputación de León, así como de los ayuntamientos y de la Administración regional, a través de las consejerías de Cultura, Medio Ambiente y Sanidad.

En este sentido, explicó que en el último encuentro se puso sobre la mesa la petición de Yeres, preocupados por la potabilidad del agua, y que el asunto fue trasladado al área de Sanidad.

Santonja informó también de que se están tomando medidas de futuro.

De hecho, indicó que «hay que hacer un cinturón de seguridad en torno al pueblo».«Es evidente que de las calamidades también se aprende, y mucho. Aquí se está haciendo camino al andar, como decía Antonio Machado. Se están tomando medidas de futuro. Hay que hacer un cinturón de seguridad alrededor de los pueblos. Es una situación tremenda, pero hay que ponerse en pie», añadió.

El responsable de Cultura animó además a los visitantes a conocer el Mirador de Orellán, que reabrió al público el pasado fin de semana. «El turista se está animando a visitarlo, pero hay que insistir», señaló.

Santonja contó que en la última reunión celebrada en Cáceres, de la mano de Turespaña, al comunicar la reapertura del mirador, «me miraron con estupor, primero por la rapidez y segundo porque no lo sabían». Por ello, abogó por hacer un «esfuerzo de comunicación».

Cabe recordar que el pasado 3 de septiembre se constituyó el Equipo Interinstitucional de Recuperación para trabajar de forma conjunta en la restauración de Las Médulas. Se realizan encuentros periódicos para poder recuperar dicho paraje de la comarca .