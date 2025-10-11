El Centro de Día de Camponaraya abrirá en noviembre para 40 personas

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

El Centro de Día de Camponaraya abrirá a principios del mes de noviembre bajo la gestión de Alzheimer Bierzo, que se hará cargo del servicio durante ocho años (prorrogables a otros dos) tras obtener la licitación pública y que dará plaza a unas 40 personas. El alcalde de Camponaraya, Eduardo Morán, que firmó ayer el convenio de gestión con la presidenta Rosario Balsa, explicó que este proyecto se inició hace ya varios años y que ahora se ha materializado. «Es un centro muy agradable para la estancia, pero lo más importante es el trabajo que tiene que hacer Alzheimer Bierzo. Era una deuda que teníamos con las personas mayores del municipio», añadió.

Para la puesta en marcha de este centro se contratará a quince trabajadores, principalmente mujeres y del propio municipio. El alcalde también recordó el trabajo que se realiza con la unidad rural de Alzheimer, que ha supuesto «una experiencia positiva» en la atención a personas mayores en sus domicilios y en sus necesidades básicas. De hecho, gracias a ésta se detectó la necesidad de poner en marcha el centro de día. «Estoy seguro de que tendrá el mismo éxito que está teniendo la unidad rural», indicó Eduardo Morán.

Por su parte, la directora de Alzheimer Bierzo, Ana Pilar Rodríguez, explicó que con este servicio «se eleva el ancla y vamos rumbo al bienestar», ya que se ubicará en el edificio de usos múltiples conocido como El Barco. «En el Bierzo somos una población envejecida y necesitamos mantenernos en nuestros pueblos y con nuestra gente», insistió, al tiempo que agradeció la disposición del Ayuntamiento y de su alcalde. Indicó además que en el centro están previstas actividades intergeneracionales y diversas terapias como la estimulación cognitiva o la musicoterapia.