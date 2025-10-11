Diario de León

Las fotos de la Feria de la Calabaza en Igüeña

La décima edición de la Feria de la Calabaza es una jornada dedicada a exaltar este producto agrícola tan característico de la zona. Ha reunido a productores y visitantes de toda la comarca

Feria de la Calabaza de Igüeña

