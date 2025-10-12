Ponferrada se perfila como sede de pequeños y medianos congresos

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

Ponferrada no busca competir con otros destinos congresuales, sino posicionarse como un lugar atractivo para acoger encuentros profesionales, un sector que crece cada año. Según los datos facilitados por la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Ponferrada, la repercusión económica de este tipo de eventos ha aumentado más de un 50 % gracias a esta estrategia. El concejal de Turismo, Iván Alonso, destacó la apuesta por el turismo de congresos, especialmente por los pequeños y medianos encuentros, en colaboración con empresas que buscan «romper la monotonía de celebrarlos en las grandes ciudades». «Nosotros apostamos por el slow tourism y ponemos en valor varios de los buques insignia que tenemos en el municipio de Ponferrada», explicó Alonso. Entre estos espacios destacan el Castillo de los Templarios, La Térmica Cultural —gracias a un acuerdo de colaboración— y, para los eventos de menor tamaño, el Monasterio de San Pedro de Montes, también mediante un convenio con el Hospital de la Reina. A esto también se le suman el Museo de la Radio y el Museo del Ferrocarril, principalmente.

«Ponferrada es, además, el lugar ideal, es el punto de partida perfecto para conocer cualquier rincón del Bierzo», subrayó el concejal de Infraestructuras, Medio Rural, Turismo, Patrimonio Histórico y Salubridad y Protección Animal.Puso como ejemplo que a tan solo 20 minutos se encuentran enclaves como la Tebaida Berciana, Las Médulas, Los Ancares o el Monasterio de Carracedo. Se trata de una oferta que «estamos explotando con mucho éxito», centrada en congresos que no superan las 150 personas, aunque algunos, como los de carácter nacional y especializado, han llegado a reunir hasta 200 congresistas.

El concejal bercianista también recordó que Ponferrada ha albergado eventos de mayor afluencia, como el Trofeo Rector de las cuatro universidades públicas de Castilla y León. Y es que Ponferrada ha sido sede de encuentros de diversas temáticas que van desde encuentros de los municipios del Camino de Santiago, de Cofradías, sobre el transporte de mercancías, o el congreso de periodistas.

A nivel nacional, el turismo MICE (Meetings, Incentives, Conventions & Events) superó los 14.000 millones de euros de impacto económico en 2024, con más de 10 millones de viajeros de reuniones y eventos, según los datos de la Convention Bureau. También destacó que uno de los atractivos del destino es su variada gastronomía.