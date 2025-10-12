Igueña celebra su tradicional Feria de la Calabaza

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

La localidad de Igueña acogió ayer una nueva edición de su popular Feria de la Calabaza, una cita que cada año reúne a aficionados y horticultores de diferentes puntos de España. En la pasada edición, el título fue para una impresionante calabaza asturiana que alcanzó los 240 kilos.

La feria, que celebra ya su décimo aniversario, no solo contará con el esperado concurso, sino también con un animado mercado y una muestra de hortalizas locales. El certamen repartirá más de 2.000 euros en premios: 700 euros para la calabaza más grande, 500 para la de mayor tamaño cultivada dentro del municipio y otros 500 para la más voluminosa del Bierzo.

Además, se otorgarán 300 euros a la calabaza más cilíndrica, y la misma cantidad al puesto con mayor variedad y mejor decoración.

Esta feria que comenzó con el espiritu de ser algo pequeño se ha mantenido año a año para consegior atraer a visitantes a esta localidad y además, es ya una cita en el calendario.