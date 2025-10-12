Renovado el parque infantil de la plaza Lutero King

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La brigada de la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Ponferrada, dirigida por Carlos Fernández, ha completado con medios propios la renovación y mejora de los accesorios del parque infantil situado en la plaza Lutero King. La actuación ha consistido en la sustitución de elementos deteriorados, la mejora de la seguridad y la puesta a punto del espacio para garantizar un uso adecuado por parte de los más pequeños quienes seguro que disfrutan de esta nueva infraestructura en Ponferrada.

Estos trabajos se enmarcan dentro del programa de mantenimiento periódico que la Concejalía desarrolla en las aproximadamente 150 áreas de juego infantil distribuidas por todo el municipio. Con esta intervención, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con el cuidado y conservación de los espacios públicos destinados al ocio y disfrute de las familias ponferradinas. A principios de verano se instalaron unos nuevos juegos infantiles en las piscinas del Plantío.