Agrede a la doctora que dijo que no era infarto sino consumo de drogas

El Juzgado de lo Penal número 1 de los de Ponferrada ha condenado a una pena de seis meses de prisión a una vecina de Ponferrada, acusada de agredir a la doctora que le informó de que su marido no había sufrido un infarto, sino que estaba afectado del consumo de drogas. Los hechos se remontan al 7 de abril de 2.022, sobre las 17.00 horas, cuando la víctima, médica del servicio de urgencias del Hospital de El Bierzo, atendía al esposo de la acusada, aquejado de un dolor en el pecho y al informarle la doctora a la mujer que su esposo no sufría un infarto y que su situación se debía al consumo de estupefacientes, reaccionó la procesada de malos modos contra ella, propinándole una fuerte bofetada en la cara. Como consecuencia de este incidente, la víctima sufrió un traumatismo facial y contractura del trapecio izquierdo, que precisó de una única asistencia facultativa y tardando en curar un día de perjuicio básico. No le quedaron secuelas y la perjudicada renuncia a la indemnización que pudiera corresponderle. La condena «ha de ser por un delito de atentado pues se produce un acometimiento de la recurrente a una médico en el ejercicio de sus funciones», explica la Sección Tercera de la Audiencia para desestimar el recurso. No se discute en el recurso la condición de profesional médico de la denunciante, pero la condenada entiende qu ese hace «con su sola declaración junto con la documental por reproducida». Por eso entiende que no hay prueba de cargo suficiente para el dictado de una sentencia condenatoria y censura que no hayan declarado los agentes que intervinieron para ratificar el atestado (en que se dice la denunciada reconoció dar una bofetada a la médico) ni tampoco declarar como testigo una médico residente, que estaba presente cuando se produjeron los hechos.