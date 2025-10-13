La Guardia Civil se preocupa por la ciberdelincuencia

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

El teniente jefe interino de la Guardia Civil een Ponferrada, Martín Garretas, manifestó su preocupación por la ciberdelincuencia, ya que «no somos capaces de bajar el índice de delitos, aunque cada vez contamos con mejores medios y gente más preparada». «Hay que ser conscientes de que esta forma de delito ha venido para quedarse y debemos concienciarnos del peligro, no asustarnos», aseguró durante la conmemoración de la Festividad de la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil. Explicó que existe un acercamiento con las personas mayores, «que tienen menos facilidad para manejarse en las redes y así evitar que sean víctimas de este tipo de delincuentes». También indicó que el pasado año se redujo el índice de delincuencia y recordó los casos ocurridos este verano, como la detención de tres personas por robos en Bembibre y Cacabelos, así como otro caso de robo en viviendas en la zona de Borrenes. «Hemos ofrecido una respuesta inmediata a esta preocupación», matizó y recordó que en la comarca, la Guardia Civil cuenta con 235 efectivos de seguridad ciudadana distribuidos en los ocho puestos y el destacamento de tráfico de Ponferrada.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz, quiso poner en valor «la gran labor» que se realizó durante los incendios de este verano. «Fueron unos días muy difíciles, y muchos, que estaban de permiso, se enfundaron el uniforme y estuvieron al servicio de la sociedad», remarcó.

También, el alcalde de Ponferrada, Marco Morala, manifestó que la Guardia Civil transmite seguridad a todos los ciudadanos, y recordó a los familiares del cuerpo, que también son «un sostén esencial».