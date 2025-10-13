Desembarco de ministros en la cumbre climática

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

Ponferrada acoge hoy lunes y mañana martes, 14 de octubre, la convención «Por un pacto de Estado frente a la Emergencia Climática», que contará, en su primera jornada, con la participación de cuatro ministros del Gobierno de Pedro Sánchez.

El acto de bienvenida, que se celebrará en La Térmica Cultural, estará a cargo de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen Muñoz, quien también participará en un almuerzo en el que se abordará el tema «Cambio climático, reto demográfico y mundo rural». Asimismo, en la apertura de la convención estarán presentes el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Por su parte, Diana Morant participará en el Ágora Comunidad Científica.

«Que Ponferrada, León y España sean un referente para saber el camino que debemos seguir para evitar estas olas de incendios. El cambio climático está ahí, están ahí los incendios de sexta generación. Estas jornadas son importantes para garantizar un futuro en el Bierzo y, sobre todo, en el medio rural, que es donde se han producido los incendios», aseguró ayer Héctor Alaiz, subdelegado del Gobierno en León, durante la celebración de la Fiesta de la Virgen del Pilar en Ponferrada.

Tras la inaguración se celebrarán las mesas de debate. En la primera, titulada «Mañana es hoy. La nueva realidad climática en España y la respuesta ciudadana ante situaciones de emergencia», destacan las intervenciones del catedrático de Ingeniería Hidráulica de la Universidad de Cantabria y director de Investigación del Instituto de Hidráulica Ambiental, Íñigo Losada, y de la exdirectora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la OMS, María Neira.

Posteriormente se celebrará la mesa «Un modelo de gestión forestal adaptado a las realidades sociales», que contará con la participación de la responsable del programa de Gestión Forestal Multifuncional del CTFC y presidenta del patronato de la Fundación Pau Costa, Míriam Piqué; el inspector jefe del Grupo de Refuerzo de Actuaciones Forestales de la Generalitat de Catalunya, Marc Castellnou; y la investigadora de la Universidad de León, Leonor Calvo Galván.

La presidenta de la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Cristina Narbona, moderará la mesa sobre los trabajos de la comisión. Participarán el catedrático de la Universidad de Extremadura y director del Proyecto Mosaico, Fernando Pulido; la codirectora de la Unidad de Referencia en Cambio Climático, Salud y Medio Ambiente Urbano de la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud Carlos III, Cristina Linares; y el doctor en Antropología.