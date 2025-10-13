La campaña del pimiento en el Bierzo se prolonga gracias al buen tiempo

Publicado por Guillermo Mieres Ponferrada Creado: Actualizado:

Gracias al buen tiempo, la campaña de recogida del pimiento se prolonga, "y las previsiones son seguir recogiendo pimiento hasta dentro de un par de semanas. Aunque aún no tenemos datos, los agricultores nos indican que la producción está yendo muy bien. El pimiento madura por capas, y la climatología de 2025 ha permitido la maduración perfecta, es genial», cuenta entusiasmado Pablo Linares, director de Alimentos de Calidad del Bierzo.

La Indicación Geográfica Protegida (IGP) del pimiento asado del Bierzo tiene, en la actualidad, con siete industrias transformadoras. Y de momento no está previsto que aumenten ni que disminuyan. «Estaríamos encantados con que hubiera más gente que se animase a entrar en este sector, pero somos conscientes de que es complicado, porque el gasto de entrada es muy alto. En cualquier caso, estamos contentos con los siete actuales», afirma Linares.

«El pimiento asado del Bierzo es un producto con gran demanda, seguramente con más demanda que producción», indicó. En este sentido, añadió que «hay que valorar que es un cultivo exigente para el agricultor, ya que requiere mucha dedicación. Respecto a los precios, los mercados siempre son impredecibles, pero este artículo tiene en los últimos años un precio estable, sin fluctuaciones, con un rango rentable tanto para agricultores como para las empresas transformadoras», asegura el representante de Alimentos de calidad del Bierzo.

Como toda manufactura pensada para llegar a un consumidor final necesita una campaña de marketing, el pimiento asado no va a ser menos. «Nos pondremos con ella cuando acabe la campaña de recogida, valga la redundancia. Lo que sí tenemos ya decidido es acudir al Salón Gourmets de Madrid (del 13 al 16 de abril de 2026) y a la Feria Alimentaria de Barcelona (del 23 al 26 de marzo de 2026), las dos más importantes del sector en nuestro país. También haremos eventos con escuelas de cocina e incluso traeremos alumnos a nuestra sede del Bierzo, para que conozcan la calidad y todos los posibles usos del pimiento asado en la gastronomía», detalla Pablo Linares.