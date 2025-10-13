El programa Repuebla llega a Vega de Valcarce, Corullón y Tremor de Arriba

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

Vega de Valcarce fue la pionera en sumarse, el pasado 3 de julio, al programa Repuebla, impulsado por la Diputación de León y el Centro de Innovación Territorial León Sostenible. Se trata de una iniciativa cuyo objetivo principal es facilitar la llegada de nuevos vecinos a los pueblos de la comarca berciana y del resto de la provincia, con el fin de frenar la despoblación.

Hasta el momento, más de 33 personas, procedentes de ocho familias, se han instalado en ocho municipios, entre ellos las localidades bercianas de Tremor de Arriba, Vega de Valcarce y Corullón. Además, se sumarán dos familias más a lo largo del mes de octubre, que se instalarán para comenzar su proyecto de vida tanto en la comarca berciana como en otros puntos de la provincia leonesa. De este modo, se incorporarán seis personas adicionales. Según los datos facilitados por la institución provincial, más de 3.300 personas han mostrado su interés en vivir en pueblos de León y casi medio centenar de familias se encuentran actualmente en proceso de valoración para su arraigo.

A los municipios bercianos que han mostrado su interés en participar en este programa hay que añadir otros del resto de la provincia, lo que hace un total de 160 localidades. El programa Repuebla León Sostenible está adscrito al área de Derechos Sociales y Territorio Sostenible. Para la puesta en marcha de este ambicioso proyecto se ha destinado una inversión de 1,4 millones de euros, y está gestionado por Proyecto Arraigo.

En definitiva, este proyecto impulsa el desarrollo rural y contribuye a frenar la despoblación. Cada vez más personas optan por este modo de vida más relajado, con vivienda y empleo, dando ademñas vida al entorno rural.