Sara Aagensen pide un pacto de estado que lidere España frente al cambio climático

Publicado por Eva Friera Aller Creado: Actualizado:

“Un pacto de Estado frente a la emergencia, porque el cambio climático no, nos va a dar tregua”, indicó la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, quien inauguró hop la convención «Por un pacto de Estado frente a la Emergencia Climática», que se celebra hoy lunes y mañana martes en La Térmica Cultural de Ponferrada.

“Un territorio especialmente afectado por el cambio climático y la España rural buscan soluciones”, señaló, y precisó que este encuentro sirve para ofrecer “una respuesta eficaz”.

La vicepresidenta tercera aseguró que España puede liderar la transformación que el mundo necesita. “La sociedad nos pide una respuesta por responsabilidad, porque es una oportunidad sin precedentes para seguir transformando nuestro país”, puntualizó.

La realidad del cambio climático “condiciona nuestra forma de vivir” y, además, los últimos tres años han sido los más cálidos registrados. “Nuestra ubicación geográfica nos hace especialmente vulnerables. No nos afecta a todos por igual: detrás de cada cifra hay personas y formas de vida”. remarcó.

Asimismo, abogó por “emprender soluciones y adoptar puntos de vista siempre con la brújula del conocimiento científico” para evitar que incendios como los de este verano, con más de 350 hectáreas de superficie forestal quemada, se repitan.

En esta línea, consideró que “hay que aprovechar este desafío para construir ciudades más dinámicas y resilientes, y contamos con todo el talento colectivo necesario. Hemos trabajado con políticas como la declaración de emergencia climática de 2020 y hemos activado regulaciones. Pero es cierto que el cambio se acelera y debemos intensificar las acciones”.

Del mismo modo, Sara Aagesen apostó por una respuesta integrada: “Un acuerdo sólido y coherente que garantice una acción climática duradera y convierta la política climática en una política de Estado”.

Durante su intervención, subrayó el papel de los jóvenes en la lucha contra el cambio climático. “Hoy y mañana los protagonistas sois vosotros, porque habéis decidido estar aquí y participar”.

La convención «Por un pacto de Estado frente a la Emergencia Climática» ha contado en su apertura con la presencia de tres ministros del Gobierno de Pedro Sánchez.

En el acto de bienvenida, Sara Aagesen estuvo acompañada por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Además, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, participará en el Ágora Comunidad Científica.