Planas aboga por la “mente abierta” ante los retos de la emergencia climática

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha participado esta mañana en la apertura de la convención «Por un pacto de Estado frente a la Emergencia Climática», que se celebra hasta mañana en Ponferrada. “Este pacto ha de ser un gran ejercicio de cooperación; hay que abordar las soluciones con una mente abierta, y desde el Gobierno estamos dispuestos a ello”, precisó.

El responsable de Agricultura recordó cómo los incendios y las danas “están modificando nuestro territorio y nuestras vidas, poniendo en jaque nuestra salud y seguridad alimentaria”. Por ello, insistió en la importancia del sector primario como clave para el funcionamiento del país y apostó por medidas que minimicen los riesgos. “No hay sostenibilidad si no hay rentabilidad, y con ella garantizamos la seguridad alimentaria”, afirmó.

De este modo, Planas subrayó que los incendios que afectaron a buena parte de la comarca este verano demuestran que “un monte bien gestionado está más protegido gracias a los cortafuegos naturales”.

Durante la apertura de este encuentro de expertos en la comarca berciana, recordó que en España “somos referencia europea en seguros agrarios, una herramienta esencial para equilibrar la gestión del riesgo, y también la inteligencia artificial juega un papel fundamental”.

Finalmente, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación agradeció la presencia de los representantes del sector.

La convención «Por un pacto de Estado frente a la Emergencia Climática», inaugurada por la ministra Sara Aagensen y acogida en La Térmica Cultural, se plantea como un foro abierto al diálogo y la cooperación, en el que las administraciones, expertos y la sociedad civil trabajarán juntos para sentar las bases de este Pacto de Estado.