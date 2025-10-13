Marlaska aboga por "reforzar la prevención y respuesta de las administraciones ante emergencias”

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, abogó hoy por “reforzar los mecanismos de prevención y respuesta de las administraciones ante emergencias”. El titular de Interior participó en Ponferrada en la apertura de la convención Por un pacto de Estado frente a la emergencia climática.

Asimismo, apostó por “una hoja de ruta común de todas las administraciones” y recordó que las fuerzas y cuerpos de seguridad han incorporado la protección civil con una gran capacidad de coordinación.

El responsable del Ministerio del Interior en el Ejecutivo de Pedro Sánchez subrayó que “debemos ser conscientes de los efectos del cambio climático” y destacó que “el mecanismo europeo debe afrontar el reto del cambio climático y de la prevención para hacerle frente”.

Grande-Marlaska, que estuvo acompañado por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, y por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, agradeció la respuesta ante las emergencias registradas este verano y señaló que “en León hemos sido especialmente conscientes de ello”.

“Las emergencias son un desafío de país que requiere coordinación, un proyecto común e implicar a la sociedad en su conjunto. Foros como este sirven para anticiparse”, puntualizó. Añadió además que el objetivo del Gobierno de España es “proteger a la sociedad española”.

“Entre todos sabemos dar la respuesta que resulta más necesaria”, concluyó el ministro en su intervención en La Térmica Cultural de Ponferrada.