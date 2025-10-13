Diario de León

Las fotos de la exhibición de la Unidad Canina de la UME en Ponferrada

Una de las actividades paralelas de la convención por un Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática en Ponferrada fue la exhibición de la Unidad Canina de la Unidad Militar de Emergencias

Un momento de la exhibición

Un momento de la exhibiciónANA F. BARREDO

Publicado por
Redacción
Ponferrada

Creado:

Actualizado:

Exhibición canina de la UME en Ponferrada

Exhibición canina de la UME en PonferradaANA F. BARREDO

Exhibición canina de la UME en Ponferrada

Exhibición canina de la UME en Ponferrada

Exhibición canina de la UME en PonferradaANA F. BARREDO

Exhibición canina de la UME en Ponferrada

Exhibición canina de la UME en Ponferrada

Exhibición canina de la UME en PonferradaANA F. BARREDO

Exhibición canina de la UME en Ponferrada

Exhibición canina de la UME en Ponferrada

Exhibición canina de la UME en PonferradaANA F. BARREDO

Exhibición canina de la UME en Ponferrada

Exhibición canina de la UME en Ponferrada

Exhibición canina de la UME en PonferradaANA F. BARREDO

Exhibición canina de la UME en Ponferrada

Exhibición canina de la UME en Ponferrada

Exhibición canina de la UME en PonferradaANA F. BARREDO

Exhibición canina de la UME en Ponferrada

Exhibición canina de la UME en Ponferrada

Exhibición canina de la UME en PonferradaANA F. BARREDO

Exhibición canina de la UME en Ponferrada

Exhibición canina de la UME en Ponferrada

Exhibición canina de la UME en PonferradaANA F. BARREDO

Exhibición canina de la UME en Ponferrada

Exhibición canina de la UME en Ponferrada

Exhibición canina de la UME en PonferradaANA F. BARREDO

Exhibición canina de la UME en Ponferrada

Exhibición canina de la UME en Ponferrada

Exhibición canina de la UME en PonferradaANA F. BARREDO

Exhibición canina de la UME en Ponferrada

Exhibición canina de la UME en Ponferrada

Exhibición canina de la UME en PonferradaANA F. BARREDO

Exhibición canina de la UME en Ponferrada

Exhibición canina de la UME en Ponferrada

Exhibición canina de la UME en PonferradaANA F. BARREDO

Exhibición canina de la UME en Ponferrada

Exhibición canina de la UME en Ponferrada

Exhibición canina de la UME en PonferradaANA F. BARREDO

Exhibición canina de la UME en Ponferrada

Exhibición canina de la UME en Ponferrada

Exhibición canina de la UME en PonferradaANA F. BARREDO

Exhibición canina de la UME en Ponferrada

Exhibición canina de la UME en Ponferrada

Exhibición canina de la UME en PonferradaANA F. BARREDO

Exhibición canina de la UME en Ponferrada

Exhibición canina de la UME en Ponferrada

Exhibición canina de la UME en PonferradaANA F. BARREDO

Exhibición canina de la UME en Ponferrada

tracking