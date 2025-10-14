Aagesen pide en Ponferrada un Pacto de Estado que lidere España para el cambio climático

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

«Un pacto de Estado frente a la emergencia, porque el cambio climático no nos va a dar tregua», indicó la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, quien inauguró la convención «Por un pacto de Estado frente a la Emergencia Climática», que se celebró ayer lunes y hoy martes en La Térmica Cultural de Ponferrada, organizada por el Miteco.

«Un territorio especialmente afectado por el cambio climático y la España rural buscan soluciones», señaló, y precisó que este encuentro sirve para ofrecer «una respuesta eficaz».

La vicepresidenta tercera aseguró que España puede liderar la transformación que el mundo necesita. «La sociedad nos pide una respuesta por responsabilidad, porque es una oportunidad sin precedentes para seguir transformando nuestro país», puntualizó.

La realidad del cambio climático «condiciona nuestra forma de vivir» y, además, los últimos tres años han sido los más cálidos registrados. «Nuestra ubicación geográfica nos hace especialmente vulnerables. No nos afecta a todos por igual: detrás de cada cifra hay personas y formas de vida», remarcó.

Asimismo, Sara Aagesen abogó por «emprender soluciones y adoptar puntos de vista siempre con la brújula del conocimiento científico» para evitar que incendios como los de este verano, con más de 350 hectáreas de superficie forestal quemada, se repitan.

En esta línea, la titular de Transición Ecológica consideró que «hay que aprovechar este desafío para construir ciudades más dinámicas y resilientes, y contamos con todo el talento colectivo necesario. Hemos trabajado con políticas como la declaración de emergencia climática de 2020 y hemos activado regulaciones. Pero es cierto que el cambio se acelera y debemos intensificar las acciones».

Del mismo modo, Sara Aagesen apostó por una respuesta integrada. «Un acuerdo sólido y coherente que garantice una acción climática duradera y convierta la política climática en una política de Estado».

Durante su intervención, subrayó el papel de los jóvenes en la lucha contra el cambio climático. «Hoy y mañana los protagonistas sois vosotros, porque habéis decidido estar aquí y participar».

Por su parte, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, también participó ayer en la apertura de la convención «Por un pacto de Estado frente a la Emergencia Climática», que se celebra hasta hoy martes en Ponferrada. «Este pacto ha de ser un gran ejercicio de cooperación; hay que abordar las soluciones con una mente abierta, y desde el Gobierno estamos dispuestos a ello», precisó.

El responsable de Agricultura recordó cómo los incendios y las danas «están modificando nuestro territorio y nuestras vidas, poniendo en jaque nuestra salud y seguridad alimentaria». Por ello, insistió en la importancia del sector primario como clave para el funcionamiento del país y apostó por medidas que minimicen los riesgos. «No hay sostenibilidad si no hay rentabilidad, y con ella garantizamos la seguridad alimentaria», afirmó.

De este modo, Planas subrayó que los incendios que afectaron a buena parte de la comarca este verano demuestran que «un monte bien gestionado está más protegido gracias a los cortafuegos naturales».

Durante la apertura de este encuentro de expertos en la comarca berciana, recordó que en España «somos referencia europea en seguros agrarios, una herramienta esencial para equilibrar la gestión del riesgo, y también la inteligencia artificial juega un papel fundamental».

Finalmente, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación agradeció la presencia de los representantes del sector.

En el acto de bienvenida, Sara Aagesen estuvo acompañada por Planas y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska y la ministra de Ciencia, Diana Morant.