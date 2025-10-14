Sánchez interviene hoy en Ponferrada en la Convención por la Emergencia Climática
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participará este martes, 14 de octubre, en la Convención por un Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática que se celebra en la Térmica Cultural de la Fundación Ciudad de la Energía en Ponferrada desde ayer.
El jefe del Ejecutivo intervendrá en el plenario y estará acompañado por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen Muñoz, y por el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen.
La Convención por un Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática ha comenzado este lunes y ha contado con la presencia de cuatro ministros, la propia vicepresidenta tercera la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y los titulares de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que han intervenido en la inauguración, de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, que ha acudido a un Ágora.