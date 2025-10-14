Llega la Burguer Manía a Camponaraya

Publicado por Guillermo Mieres Ponferrada Creado: Actualizado:

Camponaraya se convertirá, entre el 16 y el 19 de octubre, en el epicentro del Bierzo y de la provincia, para los amantes de las hamburguesas. Todo ello gracias a la llegada de Burger Mania, un festival itinerante que reúne a una selección de gastronetas procedentes de diversos puntos de la geografía peninsular. Una Península que también va recorriendo, gracias a su naturaleza móvil. Este evento gastronómico se celebrará en el recinto ferial del municipio, que se convertirá en el epicentro de la competencia de hamburguesas más épica acompañada de música en directo, ofreciendo a los asistentes una amplia variedad de comida gourmet en un ambiente festivo y con entrada gratuita.

Durante los cuatro días de duración de la actividad, diferentes gastronetas mostrarán sus creaciones más especiales, con más de 20 tipos de hamburguesas distintas. Cada sugerencia buscará destacar por encima del resto por su imaginación, la calidad de sus ingredientes y su sabor. La diferenciación de este evento gastronómico respecto a otros a los que el público puede estar más acostumbrado, radica en el papel activo de los comensales.

Los asistentes no solo podrán degustar las diferentes opciones, sino que también actuarán como jurado. A través de sus votos, serán quienes decidan cuáles son las hamburguesas ganadoras del certamen, añadiendo así un elemento competitivo al acto. Además, también se ha implementado un concurso de 20 hamburguesas gratis, en el que se puede participar a través del Instagram del festival: @burguermania_fest. Los horarios de apertura serán los siguientes: el jueves 16 de octubre de 19.00 a 23.00; el viernes 17 de octubre de 19.00 a 00.00; el sábado 18 de octubre de 13.00 a 16.00 y de 19.00 a 00.00; y el domingo 19 de octubre de 13.00 a 16.00 y de 19.00 a 23.00.