Sánchez llama a un Pacto de Estado frente a la emergencia climática porque es "de sentido común"

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho un llamamiento a alcanzar un Pacto de Estado frente a la emergencia climática. “Hago un llamamiento a las instituciones, a las fuerzas políticas y a aquellos representantes del PP —que son muchos alcaldes y presidentes— que están sufriendo los efectos de la emergencia climática. Mano tendida para enriquecer la propuesta de Pacto de Estado, dejar a un lado la ideología y actuar con responsabilidad”, manifestó en la Convención por un Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, que se celebra desde ayer en La Térmica Cultural de Ponferrada.

Posado de Pedro Sánchez con las brigadasL. DE LA MATA

Pedro Sánchez en PonferradaL. DE LA MATA

En este sentido, Sánchez considera que es "viable forjar" un pacto por España. “Lo hicimos frente al terrorismo, con la violencia de género, y cómo no lo vamos a hacer ante la emergencia climática. Somos conscientes del coste de no actuar desde la unidad; la causa merece la pena y por eso es tan importante esta convención”, señaló.

Del mismo modo, aludió a la ausencia del Partido Popular en este foro de debate sobre la emergencia climática. “Los que deberían estar aquí no están, y quiero que me ayuden a convencerles de lo que nos estamos jugando como país. Afrontar la emergencia climática no es una cuestión ideológica, es de sentido común”, afirmó.

Sánchez recordó su visita a la Sierra de la Culebra, donde afirmó que “el cambio climático mata”, así como la DANA que afectó a Valencia hace un año y las olas de calor de los últimos veranos. “Destruye cosechas, empleos en el campo y condiciona la forma en que vivimos. Quizás un alcalde del otro extremo de Europa no sepa lo que significa una DANA, puede ser comprensible; pero no es comprensible que en España alguien no lo vea”, añadió.

En esta línea, comentó que después de que León viera arder 130.000 hectáreas el pasado verano, con pérdida de vidas humanas a casi 10.000 evacuados, la provincia -comentó- es un ejemplo de las consecuencias de un cambio climático que provocó una ola de calor en España “que no dio tregua”.

Durante su intervención, el presidente del Gobierno insistió en que el silencio no puede ser la coartada para la inacción, y recordó los costes económicos asociados a los fenómenos climáticos.

“La emergencia climática mata. Ocho de cada diez euros que se destinan a paliar sus efectos provienen del Gobierno: unos 32.000 millones de euros. Además, las olas de calor, la sequía y las inundaciones han costado 12.000 millones más, cinco veces lo que invertimos en becas para estudiantes”, indicó.

Para el presidente, este tipo de encuentros —como el que se celebra en la comarca berciana— sirven para afrontar esta realidad desde el conocimiento experto. “Se trata de escuchar a la ciencia, a la ecología, al campo y también a nuestros servicios de emergencia y protección civil, que están a la altura para protegernos a todos los demás”, destacó.

“Hemos tomado nota, y de eso se trataba por parte del Gobierno: escuchar más que hablar, no imponer, para mejorar el Pacto de Estado. Todas esas iniciativas en los diferentes ámbitos deben incorporarse a esa hoja de ruta, porque esa es la voz que realmente cuenta”, añadió.

Sánchez subrayó también que el cambio climático condiciona nuestra vida diaria y tiene un impacto directo en la economía. “Para mucha gente, la subida de los precios convierte productos básicos en artículos de lujo, cuando no deberían serlo. Se llama desigualdad, y eso también es consecuencia de la emergencia climática”, advirtió. Concluyó con un mensaje de compromiso. “El veredicto de la ciencia es rotundo, y el Gobierno no se va a poner de perfil”.

Sánchez visita por La Térmica Cultural de Ponferrada por primera vez. "Es la primera vez que visito este espacio espectacular de reindustrialización.

Representación de alcaldes en la visita de Pedro SánchezL. DE LA MATA

Sánchez saluda al alcalde de Ponferrada y al presidente de la Diputación a su llegada a La TérmicaL. DE LA MATA