Los dos helicópteros aterrizaron y despegaron de la explanada situada en Camponaraya junto al enlace de la A-6. La imagen es de las 13.45 horasM.F.

Ponferrada recibió este martes la visita del presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, para participar en la convención por un "Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática". Y lo hizo con un amplio despliegue de medios públicos de locomoción, terrestres y aéreos. En esta ocasión, la comitiva de Sánchez utilizó dos helicópteros para trasladarse al Bierzo, donde participaba con otras autoridades en esta cumbre de expertos que hablan sobre la necesidad de atender a los dictámenes de una economía no contaminante para preservar la naturaleza. Todo para combatir lo que consideran la certeza de las consecuencias del llamado cambio climático.

Los dos helicópteros, en el que en uno viajaba el presidente del Gobierno procedente de Madrid, aterrizaron en una explanada situada en Camponaraya, junto a la raqueta de acceso a la autovía del Noroeste, la A-6.

La explanada estaba tomada por numerosos efectivos de las fuerzas de seguridad del Estado. Había uniformados armados hasta en la colina de una viña cercana y controlando entradas y salidas de la autovía. Todo ello generó una gran expectación entre los conductores que circulaban hacia o procedentes de Cacabelos. Algunos de ellos se bajaban del coche para grabar con el teléfono, a eso de las dos menos cuarto de la tarde, la escena de la partida en helicóptero de Pedro Sánchez. "¡Vaya con el del cambio climático, cómo se lo monta!", exclamó un conductor a pie de asfalto frente al improvisado helipuerto.

Entre las personas que acudieron a despedirlo, además de numerosos agentes del orden, se encontraba el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen.

Sánchez, antes de irse en el helicóptero presidencial, dejando otro aparato idéntico en el suelo a la espera de otras autoridades ocupantes, pronunciaba un discurso en Ponferrada, en la Térmica Cultural. Entre otras cosas, Sánchez decía que "España es hoy vanguardia en la lucha contra el cambio climático, un fenómeno que no solo mata como ocurrió hace un año con la Dana de Valencia, sino que también empobrece, porque hace crecer la desigualdad".