Asprona Bierzo lanza un concurso literario bajo el tema 'Voces de mujer rural'

Con motivo del Día Internacional de la Mujer Rural, que se celebra el 15 de octubre, el centro de día Las Candelas de Asprona Bierzo presenta, junto al Ayuntamiento de Torre del Bierzo, la segunda edición de su iniciativa cultural anual y que este año adopta formato literario, bajo el título Voces de mujer rural.

Tras el concurso fotográfico Mujer rural, celebrado en 2024, el centro propone un certamen literario en el que se invita a participar con poemas o microrrelatos que visibilicen, valoren y reivindiquen el papel de las mujeres en el medio rural. El concurso pretende convertirse en un espacio de expresión, memoria y reconocimiento de las mujeres de nuestros pueblos a través de sus vivencias, emociones y perspectivas sobre la vida rural, la igualdad, la tradición, el trabajo y los nuevos retos.

«Queremos dar voz a esas mujeres que, con su esfuerzo y su ejemplo, sostienen nuestras comunidades rurales y forman parte esencial de su identidad. La literatura es una herramienta poderosa para compartir esas historias y mantener viva su memoria», destaca la directora de Las Candelas, Concepción Jiménez.

La participación está abierta a todas las personas residentes en la comarca del Bierzo, sin límite de edad. Los trabajos deberán abordar la temática de la mujer rural (su vida, experiencias, entorno, desafíos y aportaciones) y se establecen dos modalidades: poesía y microrrelato. En el caso de los poemas deberán tener una extensión máxima de 50 versos y en el de los microrrelatos el límite está en las 500 palabras.

Las obras deberán ser originales e inéditas, escritas en castellano, y pueden presentarse entre el 15 de octubre y el 7 de noviembre de 2025. Se otorgarán reconocimientos y obsequios a las mejores obras de cada categoría, que se entregarán en un acto público en el Ayuntamiento de Torre del Bierzo, en el marco de una jornada cultural dedicada a la mujer rural.

Con esta iniciativa, Asprona Bierzo y el Ayuntamiento de Torre del Bierzo buscan reforzar el reconocimiento social de las mujeres rurales; fomentar la creatividad, la participación comunitaria y la expresión artística en el medio rural; y sensibilizar sobre la igualdad de oportunidades y la diversidad de roles femeninos en los pueblos bercianos.