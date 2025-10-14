Aagesen apuesta por profesionalizar a los bomberos y agentes forestales

Sánchez y Aagesen en con los bomberos forestales durante la convención en el Bierzo.L. de la mata

La vicepresidenta tercera del Gobierno de España, y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, agradeció ayer a los bomberos y agentes forestales su trabajo y esfuerzo en el incendio de este verano, en un encuentro producido en el marco de la Convención por un Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática celebrado en Ponferrada.

Aagesen escuchó a los profesionales para que sus propuestas formen parte de este pacto y aseguró que el objetivo es conseguir «un servicio profesionalizado». «Este pacto es para todos. No es para reivindicar sino conseguir que más allá de legislaturas, de colores, tengamos un servicio profesionalizado, que esté los 365 días del año, con las mejores condiciones técnicas, también desde el punto de vista laboral, y que se cumplan las leyes básicas», comenzó la ministra su intervención ante trabajadores forestales llegados de toda España. «Todos me decís que ha sido un verano complicadísimo, habéis estado en primera línea, muchas gracias», añadió según recoge la Agencia Ical.

La ministra trasladó que hay cosas que mejorar y por eso el Gobierno trabajará para que con este Pacto de Estado se consigan servicios profesionalizados, que no sean estacionales y con las mejores condiciones. Ahí recordó que se acaban de anunciar coeficientes reductores para agentes forestales y medioambientales. «Más que pediros nada, es deciros que esperamos que este Pacto de Estado se consolide y que también sois protagonistas», continuó.

Aagesen apuesta por que este sector cuente con los mejores medios disponibles y una gestión forestal del siglo XXI.

«Si conseguimos una buena gestión, con muchas medidas que hay que poner en marcha, va a ayudar a que vuestro trabajo sea más eficiente, menos violento. Este es un espacio para escuchar, queremos que nos propongáis, nos digáis que funciona, que no, que hay que cambiar», finalizó.

Tras la ministra, tomaron la palabra diferentes profesionales forestales, quienes mostraron su tristeza por la dureza de la última campaña y exigieron cambios, especialmente a la Junta de Castilla y León, de la que dijeron que tiene el «peor operativo de España». Así lo remarcó el delegado sindical de CCOO y agente medioambiental del Bierzo, Ricardo Fernández, quien aseguró que fue un año «desastroso, especialmente por los fallecidos».

«La Junta de Castilla y León tiene el peor operativo de España. Los trabajadores todavía son fijos discontinuos y peones, no bomberos. No cumplen la ley», denunció.

Por su parte, un miembro de la BRIF de Tabuyo, David Alonso, se mostró especialmente triste ya que su pueblo se quemó en los incendios de este verano.

«Queremos trabajar todos los días. Lo que más me preocupa son todos esos pueblos pequeños que ya no tenemos monte, ni ganado, ni ingresos.,, qué va a ser de ellos», lamentó.