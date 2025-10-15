Camponaraya celebra la VIII Feria de la Miel con el nuevo sello de calidad

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

Camponaraya volverá a endulzarse con el sabor de la Miel del Bierzo los días 25 y 26 de octubre, cuando una treintena de expositores participen en la octava edición de la Feria de la Miel. El alcalde de Camponaraya, Eduardo Morán, junto al presidente de Apícola del Bierzo, Javier Morán, presentaron esta edición, que será la primera que se celebre con el nuevo sello de calidad. “Está ya consolidada en el calendario de ferias de Camponaraya que tienen éxito”, precisó Eduardo Morán.

El evento permitirá a consumidores y operadores disfrutar de los productos que han hecho de la Miel del Bierzo una de las más premiadas en certámenes nacionales e internacionales.

Además, servirá como escaparate para que los apicultores conozcan los detalles de la nueva certificación, recientemente aprobada. Por ello, Javier Morán confía en que, antes de que finalice el año, se inscriban al menos una treintena de los sesenta profesionales censados en la comarca.

Morán también hizo balance de la producción de este año, ya que la campaña fue un “desastre total” debido a los incendios. De hecho, la producción se ha reducido a unos dos kilos de miel por colmena, frente a los veinte habituales. Además, varios colmenares han desaparecido por completo.

Del mismo modo, recordó que la Junta de Castilla y León ha puesto en marcha varias líneas de ayuda para compensar las pérdidas directas e indirectas. No obstante, Javier Morán considera que la cuantía máxima solo alcanza “para pagar las cuotas de autónomos”.

En esta misma línea, el alcalde de Camponaraya lamentó los daños provocados por el fuego —unas 2.000 hectáreas en el municipio—, que obligarán a trasladar numerosas explotaciones. Por ello, destacó que esta feria “sirve de apoyo al sector”.

Aprovechó la ocasión para insistir en la importancia que tienen las abejas para estabilizar el ecosistema y animó al sector a seguir trabajando, ya que “la marca de garantía es un éxito que debemos tener presente en esta feria”.

También se celebrarán actividades paralelas para el público infantil dentro de la programación de la feria.