UGT-Fica pide un plan de reindustrialización para la comarca berciana

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT reclamó ayer un plan de reindustrialización para el Bierzo que cree empleo «estable y de calidad para todas las bercianas y bercianos», dice el sindicato.

UGT recuerda que la comarca «está siendo golpeada por un abandono masivo industrial, con pocas expectativas de creación de nuevas empresas», por lo que también muestran su apoyo al proyecto de los altos hornos de fundición de vidrio de la empresa Tvitec en el polígono del Bayo, ubicado en Cubillos del Sil, con un préstamo de 135 millones de euros del Gobierno de España y « donde se espera que genere alrededor de 300 puestos de trabajo directos y alrededor de 600 o 700 indirectos», señala.

Según el sindicato, es un proyecto de «gran envergadura» dado que estos altos hornos estarían en producción los 365 días del año durante 25 años.

«Supone un cambio en la situación laboral que esta comarca está sufriendo, así como una estabilidad en el empleo de los trabajadores en Tvitec de cara al futuro», explica.

Por eso el sindicato respalda a la sección sindical de Tvitec y le invita a mantener el diálogo con la compañía con el fin de mejorar las condiciones económicas y laborales de todos los trabajadores ante la llegada de este ambicioso proyecto para la compañía de vidrio.

Por último UGT reclama a todas las administraciones «una verdadera reindustrialización para la comarca del Bierzo, tras una transición energética que ha resultado fallida y que ha dejado este territorio sin alternativas», concluye. Cabe recordar que Tvitec está a la espera que Industria formalice el préstamo de 135 millones de euros para poner en marcha un nuevo horno de vidrio plano.