Asprona reconoce en sus premios la labor del IEB y Alzheimer Bierzo

Un momento de la celebración de la gala del año pasado.

Asprona Bierzo entrega hoy la tercera edición de sus Premios Aspronauta que reconocen públicamente a personas, entidades y proyectos «que iluminan el camino hacia una sociedad más justa y accesible», asegura el colectivo. Los premios se entregarán en una gala que comienza a las 19 horas en la Sala Río Selmo de Ponferrada y que estará presentada por la periodista Silvia Nogueiro, de La 8 Bierzo y Eugenio Borisov, persona con discapacidad intelectual de Asprona Bierzo.

Además, el evento contará en esta ocasión con la actuación al piano de Carlos Fabrizio Miguel Chancafe, estudiante con autismo del Conservatorio Cristóbal Halffter de Ponferrada.

Este año, los Premios Aspronauta reconocerán la labor de la Asociación Alzheimer Bierzo, el Instituto de Estudios Bercianos, LaLiga Genuine, el pódcast «Diversamente hablando» del Campus de Ponferrada de la Universidad de León, el Estudio Pablo Guerrero y Etiquetas Coreti, y rendirán un homenaje especial a Marisa Alejandre, primera presidenta de Asprona Bierzo.

«Hay mucha gente que nosotros llamamos aspronautas: personas que comparten con nosotros valores, aspiraciones, emociones y objetivos que tienen que ver con la integración, la solidaridad y el mundo rural». asegura el director general de Asprona Bierzo, Valentín Barrio. «Con estos premios, queremos reconocer su esfuerzo y recordar que la inclusión se construye entre todos», añade.

La gala reunirá a representantes institucionales, entidades sociales, empresas colaboradoras y familias de Asprona y con la colaboración del Ayuntamiento.