El polígono del Bayo obtiene la mayor inversión de los 49,5 M€ del Bierzo

Publicado por Guillermo Mieres Ponferrada Creado: Actualizado:

Teniendo en cuenta el listado de proyectos de inversiones reales de la Junta de Castilla y León para el Bierzo, la comarca recibirá de los presupuestos generales 49.535.361 euros. Esto significa un aumento del 111,34% respecto a los anteriores presupuestos (los de 2024, ya que el año pasado no salieron adelante), en los que la región contó con 23.439.204 euros.

Los dirigentes autonómicos han decidido que la mayor partida presupuestaria para el Bierzo sea percibida por el polígono del Bayo, con un total de casi 11 millones de euros, divididos en 8.400.000 euros para su urbanización, 1.256.324 euros relacionados con la nueva depuradora y 1.239.801 euros para los accesos.

El área de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural acapara también una buena suma. Para la transformación del Canal Bajo hay 5.321.000 euros y para el recuperado proyecto del Parque Agroalimentario del Bierzo se consagran dos millones. Casi un millón de euros se llevan tanto el acondicionamiento de la carretera entre Noceda y Quintana de Fuseros como la reforma del Centro Integrado de Formación Profesional Almázcara, especializado en grados de gestión comercial y conservación del medio natural.

En Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio destacan 823.000 euros para la construcción de seis viviendas de promoción pública con alta eficiencia energética en el entorno del Monasterio de Santa María de Carracedelo. También se destinan 45.549 euros relacionados con distintas obras de restauración y rehabilitación en las zonas mineras de Igüeña, Torre-Villagatón y Fabero.

De la Sociedad Pública de Infraestructuras y medio Ambiente sale una partida de 4,5 millones de euros para obras de abastecimiento de aguas, donde poco más de 3 millones irán para mejora de redes de agua potable en general a lo largo de toda la comarca; 1,25 millones para la mejora del abastecimiento de Fabero y 300.000 euros para la estación de tratamiento de agua potable de Villafranca del Bierzo. La importancia del agua se nota con otros casi 6 millones de euros para la depuración de aguas, con 3.308.200 euros para depuradoras del programa 500-2000h y 2.612.671 euros para depuradoras del programa 0-500h.

La Junta de Castilla y León no se olvida de su Plan de Bioenergía, donde se pretende la mejora de la eficiencia energética en edificios, en seguimiento de los parámetros que se dictan desde Europa a través de Directiva continental 2024/1275 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de abril de 2024, relativa a la eficiencia energética de los edificios. Por ello, se destinan 4.354.782 euros para la modernización del alumbrado y mejoras energéticas en Ponferrada; 3 millones de euros para la ampliación de la fase 1 de la red de calor de la capital comarcal; y un millón de euros para la red de calor de Bembibre. Siguiendo con la idea de la importancia creciente de la eficiencia, también habrá una partida de poco más de millón y medio de euros para la promoción de vivienda eficiente en alquiler en Ponferrada. Asimismo, se destinarán 1,6 millones de euros para otras actuaciones en la capital del Bierzo.

Gran inversión para mejorar la eficiencia energética, con 3 millones de euros para la red de calor de Ponferrada y un millón para Bembibre