Más de dos millones de euros para reparar lo dañado en Las Médulas

Publicado por Guillermo Mieres Ponferrada Creado: Actualizado:

Respecto al área de Cultura, Turismo y Deporte, una gran partida, de 2.050.000 euros, irá destinada para la reconstrucción de las infraestructuras del espacio de Las Médulas afectadas por los incendios, donde todos los agentes implicados están dando pasos muy sólidos dentro de un proceso que inevitablemente va a resultar complejo pero con final feliz. Mientras que otro monto, de 371.336 euros, se destinarán a las Actuaciones de Cohesión entre Destinos (ACD) para Carucedo. Se trata de un innovador proyecto piloto de intervención para el lago, que bebe de los fondos europeos.

La Fundación para el Patrimonio Natural recibirá 1.353.058 euros repartidos en 600.000 euros para una pasarela peatonal en el Embalse de Bárcena, entre Cubillos del Sil y Congosto; 300.000 euros para la mejora y señalización de la carretera al Puerto de Valdeprado en Páramo del Sil y Palacios del Sil; 200.000 euros para la mejora y recuperación del entorno de la Casa del Parque de Las Médulas y 180.000 euros para la construcción del Mirador de Las Portillas entre Libran y Pardamaza.

Sin lugar a dudas, la recuperación, tras un ataque tan devastador como el sufrido por parte del fuego este verano, es tema de vital importancia para los afectados y para toda la sociedad berciana en general.