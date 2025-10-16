850.000 euros para la unidad satélite de Radioterapia del Hospital del Bierzo

Publicado por Guillermo Mieres Ponferrada Creado: Actualizado:

En el área de Sanidad aparecen 850.000 euros para la unidad satélite de Radioterapia para la comarca, con el objetivo de que en el Bierzo se cuente con todos los aparatos necesarios para un mejor diagnóstico contra el cáncer. También 193.572 euros para rehabilitación de consultas externas en el Bierzo y 59.290 euros para la mejora del Centro de Salud Ponferrada I.

La Sanidad es uno de los temas que más preocupa a la ciudadanía berciana, como demuestra la aparición de la asociación OncoBierzo. Desde la plataforma destacan algunos avances, como la incorporación de un nuevo oncólogo que eleva la plantilla del servicio a cuatro especialistas de los seis que debería tener. Sin embargo, advierte de que «aún queda camino por recorrer» y señalan como déficits persistentes la falta de pediatría quirúrgica o la escasez de anestesistas.

En cuanto al área de Educación, otra de las más importantes para el pueblo y que guarda gran relación con la despoblación y el cierre de centros en la llamada España vaciada, la Junta ha consignado 200.000 euros para la pista deportiva del Colegio de Educación Infantil y Primaria Flores del Sil, sito en la capital comarcal.

Por otro lado, el Proyecto Genmin, incluido dentro de la Fundación Santa Bárbara, obtendrá algo más de un millón de euros. Se trata de un plan que pretende demostrar la viabilidad tecnológica para construir una planta de energía eficiente y limpia utilizando la existencia de antiguos huecos mineros, en este caso en el pueblo de Folgoso de la Ribera.