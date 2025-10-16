La campaña de la miel de este año es «desastrosa» por los incendios

Javier Morán, Eduardo Morán y Zineb Bouzian en la presentación de la Feria.L. de la mata

El sector apícola afirmó que, debido a los incendios, la producción de este año es «desastrosa».

Así lo aseguró el presidente de Apícola del Bierzo, Javier Morán, durante la presentación ayer de una nueva edición de la Feria de la Miel, que se celebrará en Camponaraya los días 25 y 26 de octubre.

De hecho, la producción se ha reducido a unos dos kilos de miel por colmena, frente a los veinte habituales, y varios colmenares han desaparecido por completo.

Se estima que unas 12.000 colmenas se han visto afectadas por los fuegos de este verano en la comarca berciana.

Morán recordó que la Junta de Castilla y León ha puesto en marcha varias líneas de ayuda para compensar las pérdidas directas e indirectas. No obstante, considera que la cuantía máxima «solo alcanza para pagar las cuotas de autónomos», ya que, en el mejor de los casos, las ayudas rondan los 11.000 euros.

En la misma línea, el alcalde de Camponaraya, el socialista Eduardo Morán, lamentó los daños provocados por el fuego —unas 2.000 colmenas en el municipio—, que obligarán a trasladar numerosas explotaciones. Por ello, destacó que esta feria «sirve de apoyo al sector».

Asimismo, el regidor insistió en la importancia de las abejas para la estabilidad del ecosistema y animó al sector a seguir trabajando, recordando que «la marca de garantía es un éxito que debemos tener presente en esta feria».

Camponaraya volverá a endulzarse con el sabor de la Miel del Bierzo los días 25 y 26 de octubre, cuando una treintena de expositores participen en la octava edición de la Feria de la Miel.

El alcalde Eduardo Morán, junto al presidente de Apícola del Bierzo, Javier Morán, presentaron esta edición, que será la primera que se celebre con el nuevo sello de calidad.

«Está ya consolidada en el calendario de ferias de Camponaraya que tienen éxito», subrayó el regidor.

El evento permitirá a consumidores y operadores disfrutar de los productos que han hecho de la Miel del Bierzo una de las más premiadas en certámenes nacionales e internacionales.

Además, servirá como escaparate para que los apicultores conozcan los detalles de la nueva certificación recientemente aprobada.

Javier Morán confía en que, antes de que finalice el año, se inscriban al menos una treintena de los sesenta profesionales censados en la comarca.

La cita servirá también para promocionar la marca de garantía, que este año cuenta con cinco operadores y diez establecimientos, con el objetivo de ampliar su presencia a treinta puntos de venta antes de fin de año y realizar una presentación en Madrid.

Asimismo, se celebrarán actividades paralelas para el público infantil dentro de la programación de la feria.

Por otra parte, el sector debe enfrentarse también a la amenaza de los ataques de osos. No obstante, Javier Morán precisó que se cuenta con medidas de protección implementadas durante los últimos diez años y pidió reforzar los controles para minimizar riesgos adicionales y poder evitar a los osos.