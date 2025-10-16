El 'escape room' Finexit llega a Ponferrada para desafiar la educación financiera

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Cámara de Comercio de España y la Fundación Mapfre, con la cofinanciación de la Unión Europea y la colaboración de la Cámara de Comercio de León, han puesto en marcha la ruta Finexit, un innovador escape room itinerante que durante el curso 2025-26 recorrerá centros de Formación Profesional de 110 ciudades, para fomentar la formación financiera entre el alumnado y reducir la brecha educativa en este ámbito, por debajo de la media de la OCDE. El 17 de octubre se detendrá en Ponferrada, dentro de una ruta que visitará 150 centros educativos.

La unidad móvil se presentará en el Centro Integrado de Formación Profesional (CIPF) de Ponferrada a las 10.00 horas. Durante todo el día, el alumnado del centro podrá sumergirse en esta experiencia, acompañado de dos educadores expertos que les brindarán orientación y conocimientos especializados. En un tiempo limitado, los jugadores deben entrar en una oficina y descifrar, a través de mensajes de correo electrónico, aplicaciones de móvil y distintos documentos, las claves para conseguir hacer naufragar los planes de unos sofisticados delincuentes.

Alexandra Rivas García, concejala de Bienestar Social y Familia de Ponferrada; Vanesa Capilla, delegada de la Cámara de León en Ponferrada; y Esteban Puelles de la Cal, representante de Fundación Mapfre en Ponferrada, visitarán la unidad móvil de Finexit acompañados por Amparo Oriol González, directora del centro.