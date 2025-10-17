Ponferrada inaugura un Punto Endesa con ventajas para clientes de luz y gas

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Endesa, uno de los líderes de comercialización de energía eléctrica y servicios de valor añadido en nuestro país, demostrando una clara implicación en la proximidad y cercanía en la atención al cliente, ha inaugurado Ponferrada un Punto Endesa, su nuevo concepto de atención comercial. Este Punto Endesa, con un espacio completamente nuevo para atender al cliente doméstico y al pequeño negocio, está situado en la calle República Argentina, número 8, y se suma a los ocho que ya tiene la compañía en Castilla y León.

El nuevo espacio está diseñado para ofrecer una experiencia de atención al cliente totalmente renovada: más cercana, transparente, personalizada y adaptada a las nuevas necesidades de los usuarios. Estos nuevos Puntos Endesa incorporan las últimas tecnologías, pero, a la vez, una ambientación cálida que evoca los valores del hogar para que el cliente se encuentre “como en casa”. La tienda cuenta con zonas diferenciadas para el asesoramiento y para la exploración de soluciones energéticas como el autoconsumo o la movilidad eléctrica.

“Queremos expandir nuestra Red Comercial Presencial en toda Castilla León, y, en concreto, en Ponferrada, donde hoy hemos inaugurado el Punto Endesa en esta ciudad, que se une a las ubicaciones que ya tenemos en León, Valladolid, Salamanca, Ávila o Burgos. Son nueve Puntos Endesa en toda la Comunidad, lo que demuestra nuestra apuesta por la cercanía y territorialidad con nuestros clientes de la región y, en particular, con los ponferradinos”, explica el director Territorio Norte Ventas B2C de Endesa, Alberto Infiesta Martin-Luengo, quien agrega: “Nuestro objetivo es que nuestros clientes sientan que Endesa está cerca, escucha y ofrece soluciones reales e innovadoras adaptadas a cada consumidor. Esta tienda representa esa filosofía: un lugar donde cada persona pueda encontrar respuestas a sus necesidades energéticas, con un trato humano, empático, profesional y muy cercano”.

Por su parte, el director de Relaciones Institucionales de Endesa en Noroeste, José Antonio Menéndez Lolo, ha recalcado que, “al abrir hoy esta nueva tienda y centro de atención, no inauguramos solo un espacio físico, reafirmamos un compromiso. Con el ciudadano, con la ciudad y con lo que esta tierra, el Bierzo, representa para la historia de Endesa. Porque si un día llevamos la electricidad a las calles, a los hogares y a los primeros transportes públicos, hoy queremos que cada persona que cruce esta puerta sienta, de verdad, que Endesa es su casa”.

Los nuevos Puntos Endesa suponen un nuevo concepto de atención presencial, acercándose a sus clientes desde una perspectiva centrada en la interacción con ellos y el asesoramiento desde un centro moderno y digital, dando una respuesta integral a sus necesidades energéticas. Cuentan con amplios espacios interactivos, para mejorar la experiencia de los usuarios. Aquí los clientes encontrarán soluciones a sus necesidades energéticas, de asesoramiento, eficiencia, instalación y asesoramiento especializado en placas fotovoltaicas, además de soluciones de climatización personalizadas. «Nuestro equipo garantiza una asesoría personalizada en cada proyecto, desde la selección de los productos adecuados hasta su instalación, asegurando el máximo rendimiento y ahorro», indican.

Los nuevos Puntos Endesa buscan transformar la experiencia del cliente ofreciendo un diseño unificado y moderno: Espacios abiertos y accesibles, alineados con la identidad de marca de Endesa. Atención omnicanal. Digitalización. Hay una oferta ampliada con soluciones de autoconsumo solar, puntos de recarga para vehículos eléctricos y climatización eficiente. El cliente podrá ver in situ los productos y las soluciones energéticas que se vendan, recibir recomendaciones personalizadas sobre los planes de luz y gas que mejor se adapten a sus necesidades, así como sobre toda la cartera servicios energéticos. Se encuentran una experiencia personalizada, con áreas diferenciadas para clientes residenciales, pero también para pequeñas empresas y autónomos.

Gracias a este nuevo concepto, Endesa refuerza su estrategia de ofrecer una experiencia omnicanal a sus clientes, es decir, que puedan gestionar todas sus necesidades de manera ágil a través de múltiples y diversos puntos de contacto con la compañía. De hecho, paralelamente los clientes, pueden solicitar y recibir todos estos servicios a través de la página web www.endesa.com y www.edistribucion.com o de los teléfonos gratuitos de atención comercial 800760333 (mercado regulado) y 800760909 (mercado libre). Esta nueva apertura se enmarca en la visión de Endesa de liderar una transición energética justa y cercana, apoyando a las personas en su camino hacia un consumo más eficiente, responsable y sostenible.

Precisamente, con ese objetivo de poner al cliente en el centro de su estrategia y ofrecerles un valor añadido nació el programa "Para Ti", uno de los pioneros programas de fidelización del sector. Su enfoque se basa en tres pilares clave: Ahorro directo: los clientes acumulan puntos y los canjean fácilmente por descuentos en sus facturas de luz y gas. Ventajas exclusivas: acceso a descuentos en marcas y experiencias destacadas. Gamificación y recompensas: con iniciativas como "Premiamos tu Eficiencia", los clientes pueden obtener más puntos optimizando su consumo energético.